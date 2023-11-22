https://ria.ru/20231122/tigr-1911026921.html

В Крыму разыскивают краснокнижного амурского тигра

В Крыму разыскивают краснокнижного амурского тигра - РИА Новости, 22.11.2023

В Крыму разыскивают краснокнижного амурского тигра

Южное управление Росприроднадзора распространило сообщение о розыске на территории Крыма краснокнижного амурского тигра. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:51

2023-11-22T12:51

2023-11-22T12:51

республика крым

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Южное управление Росприроднадзора распространило сообщение о розыске на территории Крыма краснокнижного амурского тигра. "В адрес Южного межрегионального управления Росприроднадзора поступили материалы, свидетельствующие, что на территории республики Крым был замечен краснокнижный тигр. Республика Крым не является естественным природным ареалом обитания амурского тигра и, предположительно, животное, оказавшееся в дикой природе, ранее проживало в условиях неволи" , – говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте". Там напомнили, что амурский тигр занесен в Красную книгу России, добыча и отлов дикого животного запрещены. За незаконную добычу краснокнижного животного грозит уголовная ответственность. Управлением получено соответствующее разрешение на отлов краснокнижного животного и его передачу на временное содержание. Любую информацию о местонахождении дикого животного необходимо срочно сообщить в Южное межрегиональное управление Росприроднадзора. В парке львов "Тайган", где содержатся в том числе и амурские тигры, РИА Новости сообщили, что из парков "Тайган" и "Сказка" тигры не пропадали . При этом правоохранители недавно обращались к администрации зоопарков с вопросами о нахождении тигров в парках, уточнили в "Тайгане".

https://ria.ru/20231111/rim-1908912160.html

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республика крым, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия