https://ria.ru/20231122/terrorizm-1911106567.html

Путин прокомментировал подрыв "Северного потока"

Путин прокомментировал подрыв "Северного потока" - РИА Новости, 22.11.2023

Путин прокомментировал подрыв "Северного потока"

Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20 назвал подрыв "Северного потока" актом государственного терроризма. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:30

2023-11-22T16:30

2023-11-22T16:43

владимир путин

северный поток

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20 назвал подрыв "Северного потока" актом государственного терроризма."Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества – используются, в том числе, недобросовестные методы конкурентной борьбы. Имею в виду, в частности, не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчётов, но и акты государственного терроризма. Вопиющим примером этого является подрыв газовой трубопроводной системы "Северный поток", проложенной по дну Балтийского моря", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231114/potoki-1909318629.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, северный поток, в мире