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Путин прокомментировал подрыв "Северного потока" - РИА Новости, 22.11.2023
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16:30 22.11.2023 (обновлено: 16:43 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/terrorizm-1911106567.html
Путин прокомментировал подрыв "Северного потока"
Путин прокомментировал подрыв "Северного потока" - РИА Новости, 22.11.2023
Путин прокомментировал подрыв "Северного потока"
Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20 назвал подрыв "Северного потока" актом государственного терроризма. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:30
2023-11-22T16:43
владимир путин
северный поток
в мире
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20 назвал подрыв "Северного потока" актом государственного терроризма."Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества – используются, в том числе, недобросовестные методы конкурентной борьбы. Имею в виду, в частности, не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчётов, но и акты государственного терроризма. Вопиющим примером этого является подрыв газовой трубопроводной системы "Северный поток", проложенной по дну Балтийского моря", - сказал Путин.
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владимир путин, северный поток, в мире
Владимир Путин, Северный поток, В мире
Путин прокомментировал подрыв "Северного потока"

Путин назвал подрыв "Северного потока" актом государственного терроризма

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20 назвал подрыв "Северного потока" актом государственного терроризма.
"Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества – используются, в том числе, недобросовестные методы конкурентной борьбы. Имею в виду, в частности, не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчётов, но и акты государственного терроризма. Вопиющим примером этого является подрыв газовой трубопроводной системы "Северный поток", проложенной по дну Балтийского моря", - сказал Путин.
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