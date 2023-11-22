https://ria.ru/20231122/taynik-1910990156.html
Тайник украинской ДРГ с двумя гранатометами нашли вблизи Донецка
Тайник украинской ДРГ с двумя гранатометами нашли вблизи Донецка - РИА Новости, 22.11.2023
Тайник украинской ДРГ с двумя гранатометами нашли вблизи Донецка
В пригороде Донецка обнаружен тайник украинской диверсионно-разведывательной группы с двумя противотанковыми гранатометами иностранного производства, сообщил... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:36
2023-11-22T10:36
2023-11-22T10:36
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
донецк
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. В пригороде Донецка обнаружен тайник украинской диверсионно-разведывательной группы с двумя противотанковыми гранатометами иностранного производства, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике, органов военной контрразведки и Росгвардии в пригороде Донецка обнаружен тайник, подготовленный для диверсионно-разведывательной группы противника. Обнаружены и изъяты противотанковый гранатомет АТ-4 шведского производства и противотанковый гранатомет RPG-75-M чешского производства", - написал Пушилин. По его словам, изъятое вооружение передано на исследование в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса России.
https://ria.ru/20231023/taynik-1904818509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Тайник украинской ДРГ с двумя гранатометами нашли вблизи Донецка
Пушилин: в пригороде Донецка нашли тайник украинской ДРГ с двумя гранатометами