https://ria.ru/20231122/taynik-1910990156.html

Тайник украинской ДРГ с двумя гранатометами нашли вблизи Донецка

Тайник украинской ДРГ с двумя гранатометами нашли вблизи Донецка - РИА Новости, 22.11.2023

Тайник украинской ДРГ с двумя гранатометами нашли вблизи Донецка

В пригороде Донецка обнаружен тайник украинской диверсионно-разведывательной группы с двумя противотанковыми гранатометами иностранного производства, сообщил... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:36

2023-11-22T10:36

2023-11-22T10:36

специальная военная операция на украине

безопасность

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ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. В пригороде Донецка обнаружен тайник украинской диверсионно-разведывательной группы с двумя противотанковыми гранатометами иностранного производства, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике, органов военной контрразведки и Росгвардии в пригороде Донецка обнаружен тайник, подготовленный для диверсионно-разведывательной группы противника. Обнаружены и изъяты противотанковый гранатомет АТ-4 шведского производства и противотанковый гранатомет RPG-75-M чешского производства", - написал Пушилин. По его словам, изъятое вооружение передано на исследование в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

https://ria.ru/20231023/taynik-1904818509.html

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, донецк, россия, денис пушилин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр