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Татарстан поделится опытом сохранения водных объектов - РИА Новости, 22.11.2023
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Республика Татарстан
 
15:14 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/tatarstan-1911070782.html
Татарстан поделится опытом сохранения водных объектов
Татарстан поделится опытом сохранения водных объектов - РИА Новости, 22.11.2023
Татарстан поделится опытом сохранения водных объектов
Семинар-совещание по вопросам оздоровления и сохранения водных объектов пройдет в Татарстане 24-25 ноября, сообщает министерство экологии и природных ресурсов... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:14
2023-11-22T15:14
республика татарстан
россия
виктория абрамченко
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Семинар-совещание по вопросам оздоровления и сохранения водных объектов пройдет в Татарстане 24-25 ноября, сообщает министерство экологии и природных ресурсов республики. "Татарстан поделится опытом с регионами России на семинаре-совещании по вопросам оздоровления и сохранения водных объектов. Мероприятие пройдет 24-25 ноября по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко и при поддержке правительства Татарстана", - говорится с сообщении. Абрамченко в сентябре в рамках рабочей поездки в Татарстан посетила иловые поля и биологические очистные сооружения Казани и отметила, что такой комплексный подход и передовой опыт в решении проблем оздоровления водных объектов нужно тиражировать по всей стране. Главными темами семинара-совещания станут итоги реализации федерального проекта "Оздоровление Волги", вопросы очистки сточных вод, проектирования, строительства и эксплуатации очистных сооружений. Будут представлены лучшие реализованные регионами проекты по строительству очистных сооружений в бассейне Волги. Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана представит проект рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани, демонтаж трудопровода Озерного месторождения нефти, научно-исследовательскую работу по экореабилитации реки Казанки. Участники мероприятия также рассмотрят предложения по совершенствованию природоохранного законодательства, включая вопросы нормирования сбросов сточных вод, которые помогут повысить эффективность и экологическую безопасность использования водных ресурсов предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства. Ожидается, что в работе семинара-совещания примут участие представители Минприроды, Минстроя России, Росводресурсов, Росрыболовства, Росприроднадзора и 16 субъектов РФ, участвующих в реализации федпроекта по оздоровлению Волги.
https://ria.ru/20231121/dukhovenstvo-1910907336.html
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россия, виктория абрамченко, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Виктория Абрамченко, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Республика Татарстан (Татарстан)

Татарстан поделится опытом сохранения водных объектов

© РИА Новости / Григорий СысоевВид на зимнюю Казань
Вид на зимнюю Казань - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Вид на зимнюю Казань. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Семинар-совещание по вопросам оздоровления и сохранения водных объектов пройдет в Татарстане 24-25 ноября, сообщает министерство экологии и природных ресурсов республики.
"Татарстан поделится опытом с регионами России на семинаре-совещании по вопросам оздоровления и сохранения водных объектов. Мероприятие пройдет 24-25 ноября по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко и при поддержке правительства Татарстана", - говорится с сообщении.
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Абрамченко в сентябре в рамках рабочей поездки в Татарстан посетила иловые поля и биологические очистные сооружения Казани и отметила, что такой комплексный подход и передовой опыт в решении проблем оздоровления водных объектов нужно тиражировать по всей стране.
Главными темами семинара-совещания станут итоги реализации федерального проекта "Оздоровление Волги", вопросы очистки сточных вод, проектирования, строительства и эксплуатации очистных сооружений. Будут представлены лучшие реализованные регионами проекты по строительству очистных сооружений в бассейне Волги. Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана представит проект рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани, демонтаж трудопровода Озерного месторождения нефти, научно-исследовательскую работу по экореабилитации реки Казанки.
Участники мероприятия также рассмотрят предложения по совершенствованию природоохранного законодательства, включая вопросы нормирования сбросов сточных вод, которые помогут повысить эффективность и экологическую безопасность использования водных ресурсов предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства.
Ожидается, что в работе семинара-совещания примут участие представители Минприроды, Минстроя России, Росводресурсов, Росрыболовства, Росприроднадзора и 16 субъектов РФ, участвующих в реализации федпроекта по оздоровлению Волги.
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Республика ТатарстанРоссияВиктория АбрамченкоМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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