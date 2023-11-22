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Власти Таиланда обещали туристам скидки до 80 процентов

Власти Таиланда обещали туристам скидки до 80 процентов - РИА Новости, 22.11.2023

Власти Таиланда обещали туристам скидки до 80 процентов

В Таиланде иностранные туристы и экспаты смогут воспользоваться скидками до 80 процентов на различные услуги во время зимнего сезона до февраля 2024 года, пишет РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:54

2023-11-22T17:54

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. В Таиланде иностранные туристы и экспаты смогут воспользоваться скидками до 80 процентов на различные услуги во время зимнего сезона до февраля 2024 года, пишет местная газета The Nation. По данным издания, Управление по туризму Таиланда (ТАТ) совместно с оператором связи True Corporation запустили программу "Amazing Thailand Expat Privileges", направленную на привлечение иностранных граждан и проживающих в стране экспатов для развития туристической отрасли. В рамках инициативы туристам будут предложены скидки до 80 процентов на различные сервисы. Также иностранцы смогут посещать национальные парки бесплатно. Программа будет действовать до конца февраля следующего года. По данным сайта новой кампании, для зарегистрированных пользователей уже действуют скидки на посещение спа-процедур, ресторанов национальной кухни и мастер-классов по всему Таиланду. Как отмечает управляющий ТАТ Тапани Киатпхайбул, эта инициатива поможет стране в следующем году достичь целей в сфере туризма, в том числе увеличить доходы отрасли на три триллиона батов (85,5 миллиардов долларов). Ранее интернет-магазин туров Travelata.ru сообщил РИА Новости, что Таиланд стал самым популярным и дорогим местом на предстоящие зимние каникулы у россиян – в эту страну собрались 24 процента российских клиентов сервиса, а средний чек поездки составил 281 тысячу рублей. В начале ноября власти Таиланда сообщали, что за десять месяцев с начала 2023 года страну посетили более 22 миллиона иностранных туристов. Россия – более миллиона туристических заездов – заняла пятое место после Малайзии, Китая, Южной Кореи и Индии. До конца года Таиланд планирует принять от 25 до 28 миллионов иностранных гостей. Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года.

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новости - туризм, таиланд, россия, малайзия, туризм, отдых на море