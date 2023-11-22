https://ria.ru/20231122/tadzhikistan-1911045983.html

Россия поставила восемь установок ЗРК С-300 в Таджикистан, заявил Путин

Россия поставила восемь установок ЗРК С-300 в Таджикистан, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2023

Россия поставила восемь установок ЗРК С-300 в Таджикистан, заявил Путин

Россия уже поставила в Таджикистан восемь пусковых установок С-300, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:02

2023-11-22T14:02

2023-11-22T14:17

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия уже поставила в Таджикистан восемь пусковых установок С-300, сообщил президент РФ Владимир Путин.На совещании с правительством в среду он отметил, что вопросы обеспечения общей безопасности он обсуждал на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который в эти дни находится с визитом в России. Путин уточнил, что РФ провела большую работу со странами ОДКБ по вопросу формирования единой общей системы ПВО."То, что касается Таджикистана, и то, что было поднято президентом Таджикистана вчера и сегодня в ходе рабочего завтрака, касается того, что мы делаем на этом направлении. Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок", - заявил Путин.

https://ria.ru/20231121/rossiya_tadzhikistan-1910564268.html

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зрк с-300, таджикистан, в мире, владимир путин, эмомали рахмон, одкб