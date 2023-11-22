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Россия поставила восемь установок ЗРК С-300 в Таджикистан, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2023
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14:02 22.11.2023 (обновлено: 14:17 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/tadzhikistan-1911045983.html
Россия поставила восемь установок ЗРК С-300 в Таджикистан, заявил Путин
Россия поставила восемь установок ЗРК С-300 в Таджикистан, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2023
Россия поставила восемь установок ЗРК С-300 в Таджикистан, заявил Путин
Россия уже поставила в Таджикистан восемь пусковых установок С-300, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:02
2023-11-22T14:17
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия уже поставила в Таджикистан восемь пусковых установок С-300, сообщил президент РФ Владимир Путин.На совещании с правительством в среду он отметил, что вопросы обеспечения общей безопасности он обсуждал на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который в эти дни находится с визитом в России. Путин уточнил, что РФ провела большую работу со странами ОДКБ по вопросу формирования единой общей системы ПВО."То, что касается Таджикистана, и то, что было поднято президентом Таджикистана вчера и сегодня в ходе рабочего завтрака, касается того, что мы делаем на этом направлении. Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок", - заявил Путин.
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зрк с-300, таджикистан, в мире, владимир путин, эмомали рахмон, одкб
ЗРК С-300, Таджикистан, В мире, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, ОДКБ
Россия поставила восемь установок ЗРК С-300 в Таджикистан, заявил Путин

Путин: Россия поставила восемь установок ЗРК С-300 в Таджикистан

© РИА Новости / Виталий ТимкивПусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4
Пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия уже поставила в Таджикистан восемь пусковых установок С-300, сообщил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с правительством в среду он отметил, что вопросы обеспечения общей безопасности он обсуждал на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который в эти дни находится с визитом в России. Путин уточнил, что РФ провела большую работу со странами ОДКБ по вопросу формирования единой общей системы ПВО.
"То, что касается Таджикистана, и то, что было поднято президентом Таджикистана вчера и сегодня в ходе рабочего завтрака, касается того, что мы делаем на этом направлении. Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
21 ноября, 01:32
 
ЗРК С-300ТаджикистанВ миреВладимир ПутинЭмомали РахмонОДКБ
 
 
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