https://ria.ru/20231122/sud-1911128445.html

В Астрахани заключили под стражу подозреваемых в сбыте наркотиков

В Астрахани заключили под стражу подозреваемых в сбыте наркотиков - РИА Новости, 22.11.2023

В Астрахани заключили под стражу подозреваемых в сбыте наркотиков

Суд санкционировал помещение под стражу двух из трех подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков в Астрахани, которые, возможно, причастны к отравлению около 20 РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:43

2023-11-22T17:43

2023-11-22T17:43

происшествия

астрахань

киргизия

узбекистан

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Суд санкционировал помещение под стражу двух из трех подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков в Астрахани, которые, возможно, причастны к отравлению около 20 человек, материал по третьему фигуранту находится на рассмотрении, сообщил РИА Новости представитель суда. Ранее областной минздрав сообщил, что с 17 ноября в больницу в Астрахани поступили 19 человек с признаками отравления наркотиками. В анализах у пациентов были выявлены следы метадона - крайне токсичного наркотика из группы опиоидов. В полиции уточнили, что всего пострадал 21 человек. По подозрению в незаконном сбыте наркотиков и возможной причастности к происшествию были задержаны трое граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. "Двоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 дней, до 19 января 2024 года включительно", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что материалы по мере пресечения третьему подозреваемому еще находятся на рассмотрении.

https://ria.ru/20231121/bolnitsa-1910876557.html

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происшествия, астрахань, киргизия, узбекистан