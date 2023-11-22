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В США два человека погибли при стрельбе
В США два человека погибли при стрельбе - РИА Новости, 22.11.2023
В США два человека погибли при стрельбе
Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии, сообщает местный телеканал 6ABC со ссылкой на полицию. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:12
2023-11-22T14:12
2023-11-22T14:23
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филадельфия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии, сообщает местный телеканал 6ABC со ссылкой на полицию. "В результате стрельбы в Северной Филадельфии во вторник вечером два человека погибли, еще пять получили ранения", - говорится в сообщении. По данным телеканала, по меньшей мере 70 выстрелов были произведены в районе 20.30 (04.30 мск). Семь мужчин в возрасте от 19 до 30 лет были госпитализированы, из них двое скончались от полученных ранений. Телеканал со ссылкой на комиссара полиции уточняет, что расследуется мотив стрельбы, на месте происшествия были найдены наркотики и несколько единиц огнестрельного оружия.
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в мире, филадельфия
В США два человека погибли при стрельбе
Два человека погибли, пять пострадали при стрельбе в Филадельфии