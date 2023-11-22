https://ria.ru/20231122/strelba-1911050077.html

В США два человека погибли при стрельбе

В США два человека погибли при стрельбе - РИА Новости, 22.11.2023

В США два человека погибли при стрельбе

Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии, сообщает местный телеканал 6ABC со ссылкой на полицию. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:12

2023-11-22T14:12

2023-11-22T14:23

в мире

филадельфия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии, сообщает местный телеканал 6ABC со ссылкой на полицию. "В результате стрельбы в Северной Филадельфии во вторник вечером два человека погибли, еще пять получили ранения", - говорится в сообщении. По данным телеканала, по меньшей мере 70 выстрелов были произведены в районе 20.30 (04.30 мск). Семь мужчин в возрасте от 19 до 30 лет были госпитализированы, из них двое скончались от полученных ранений. Телеканал со ссылкой на комиссара полиции уточняет, что расследуется мотив стрельбы, на месте происшествия были найдены наркотики и несколько единиц огнестрельного оружия.

https://ria.ru/20231121/strelba-1910912871.html

филадельфия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, филадельфия