https://ria.ru/20231122/stolknovenie-1911120644.html

В РЖД назвали причину столкновения поездов в Ульяновской области

В РЖД назвали причину столкновения поездов в Ульяновской области - РИА Новости, 22.11.2023

В РЖД назвали причину столкновения поездов в Ульяновской области

Столкновение пассажирского поезда в Ульяновской области с локомотивом произошло из-за грубого нарушения при организации работы станции, РЖД проводят внутреннюю... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:18

2023-11-22T17:18

2023-11-22T17:37

ульяновская область

ржд

происшествия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Столкновение пассажирского поезда в Ульяновской области с локомотивом произошло из-за грубого нарушения при организации работы станции, РЖД проводят внутреннюю проверку, сообщила компания.По данным РЖД, днем в среду пассажирский поезд Пермь – Адлер столкнулся со стоящим маневровым тепловозом на станции Бряндино Ульяновской области, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек. Схода подвижного состава нет."РЖД проводят внутреннюю проверку по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино, в результате которого произошло столкновение пассажирского поезда №354 Пермь - Адлер с маневровым локомотивом", - говорится в сообщении.РЖД пишут, что в настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь."Поезд №354 временно задерживается для проведения необходимых технических работ. В вагонах поддерживается нормальный температурный режим. В связи с происшествием на 1 час 13 минут был задержан пригородный поезд №6719 сообщением Димитровград - Ульяновск. На движение других поездов ситуация не повлияла", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231112/poezd-1908927094.html

ульяновская область

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ульяновская область, ржд, происшествия