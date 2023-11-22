https://ria.ru/20231122/stolknovenie-1911120644.html
В РЖД назвали причину столкновения поездов в Ульяновской области
В РЖД назвали причину столкновения поездов в Ульяновской области - РИА Новости, 22.11.2023
В РЖД назвали причину столкновения поездов в Ульяновской области
Столкновение пассажирского поезда в Ульяновской области с локомотивом произошло из-за грубого нарушения при организации работы станции, РЖД проводят внутреннюю... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:18
2023-11-22T17:18
2023-11-22T17:37
ульяновская область
ржд
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911122174_0:304:960:844_1920x0_80_0_0_d4f0efa7b7d973a8b99168bea8e03b50.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Столкновение пассажирского поезда в Ульяновской области с локомотивом произошло из-за грубого нарушения при организации работы станции, РЖД проводят внутреннюю проверку, сообщила компания.По данным РЖД, днем в среду пассажирский поезд Пермь – Адлер столкнулся со стоящим маневровым тепловозом на станции Бряндино Ульяновской области, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек. Схода подвижного состава нет."РЖД проводят внутреннюю проверку по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино, в результате которого произошло столкновение пассажирского поезда №354 Пермь - Адлер с маневровым локомотивом", - говорится в сообщении.РЖД пишут, что в настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь."Поезд №354 временно задерживается для проведения необходимых технических работ. В вагонах поддерживается нормальный температурный режим. В связи с происшествием на 1 час 13 минут был задержан пригородный поезд №6719 сообщением Димитровград - Ульяновск. На движение других поездов ситуация не повлияла", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231112/poezd-1908927094.html
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911122174_0:248:960:968_1920x0_80_0_0_146dc1255b0bcdad9056404371eb14fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновская область, ржд, происшествия
Ульяновская область, РЖД, Происшествия
В РЖД назвали причину столкновения поездов в Ульяновской области
РЖД: столкновение поездов произошло из-за нарушения в работе станции Бряндино