https://ria.ru/20231122/ssha-1911111550.html
США поставили Польше крупную партию установок HIMARS и танков ABRAMS
США поставили Польше крупную партию установок HIMARS и танков ABRAMS - РИА Новости, 22.11.2023
США поставили Польше крупную партию установок HIMARS и танков ABRAMS
США поставили Польше крупную партию ракетных установок HIMARS и танков ABRAMS, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:44
2023-11-22T16:44
2023-11-22T16:44
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ВАРШАВА, 22 ноя - РИА Новости. США поставили Польше крупную партию ракетных установок HIMARS и танков ABRAMS, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. "Крупная поставка военной техники США для Войска польского! В настоящее время в Свиноуйсьце продолжается его разгрузка - сначала 11 пусковых установок HIMARS", - написал Блашак в соцсети Х. "В очереди на разгрузку ожидают еще пусковые установки и танки M1A1 ABRAMS с машинами технического обеспечения M88A2 HERCULES", - добавил он. Ранее Варшава заказала в США в общей сложности более 500 пусковых установок HIMARS и 250 танков Abrams новейшей версии M1A2 SEPv3, а потом дополнительно докупила еще 116 бывших в употреблении машин версии M1A1.
https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html
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в мире, сша, польша, варшава, мариуш блащак
В мире, США, Польша, Варшава, Мариуш Блащак
США поставили Польше крупную партию установок HIMARS и танков ABRAMS
Блащак: США поставили Польше крупную партию установок HIMARS и танков ABRAMS