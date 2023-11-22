https://ria.ru/20231122/ssha-1911111550.html

США поставили Польше крупную партию установок HIMARS и танков ABRAMS

США поставили Польше крупную партию установок HIMARS и танков ABRAMS - РИА Новости, 22.11.2023

США поставили Польше крупную партию установок HIMARS и танков ABRAMS

США поставили Польше крупную партию ракетных установок HIMARS и танков ABRAMS, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:44

2023-11-22T16:44

2023-11-22T16:44

в мире

сша

польша

варшава

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 22 ноя - РИА Новости. США поставили Польше крупную партию ракетных установок HIMARS и танков ABRAMS, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. "Крупная поставка военной техники США для Войска польского! В настоящее время в Свиноуйсьце продолжается его разгрузка - сначала 11 пусковых установок HIMARS", - написал Блашак в соцсети Х. "В очереди на разгрузку ожидают еще пусковые установки и танки M1A1 ABRAMS с машинами технического обеспечения M88A2 HERCULES", - добавил он. Ранее Варшава заказала в США в общей сложности более 500 пусковых установок HIMARS и 250 танков Abrams новейшей версии M1A2 SEPv3, а потом дополнительно докупила еще 116 бывших в употреблении машин версии M1A1.

https://ria.ru/20231122/yadernaya_triada-1910921584.html

сша

польша

варшава

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в мире, сша, польша, варшава, мариуш блащак