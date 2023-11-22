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"Хезболла" пригрозила США расширить круг целей в ответ на авиаудар
"Хезболла" пригрозила США расширить круг целей в ответ на авиаудар - РИА Новости, 22.11.2023
"Хезболла" пригрозила США расширить круг целей в ответ на авиаудар
Иракская шиитская группировка "Бригады Хезболла" пригрозила США ответить на их авиаудар по ее позиции к юго-западу от Багдада, в результате которого погибли... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:33
2023-11-22T15:33
2023-11-22T15:38
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ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Иракская шиитская группировка "Бригады Хезболла" пригрозила США ответить на их авиаудар по ее позиции к юго-западу от Багдада, в результате которого погибли восемь ее бойцов, говорится в заявлении группировки, размещенном в среду на ее сайте. Ранее источник в МВД Ирака сообщил РИА Новости, что шесть человек погибли в результате авиаудара США по позиции шиитского ополчения на юго-западе Багдада. "Американские оккупационные силы все еще находятся на своем грязном пути, вновь нанеся удар по штабу мобилизационных сил и их бойцам в секторе Джурф ан-Наср. Неспособность их военной машины защитить свои базы от атак исламского сопротивления усилила замешательство врага, и он совершил преступление против тех, кто защищал Ирак и освобождал его землю от созданного им зла в виде ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.)", - говорится в сообщении группировки.Она пригрозила, что "американская бомбардировка штаб-квартиры сил ополчения сегодня на рассвете, в результате которого погибли восемь бойцов, не останется безнаказанной". "Если противник продолжит свои преступные действия, круг целей будет расширен", - добавляется в сообщении. Ранее представитель правительства Ирака Бассем аль-Авади в заявлении, полученном РИА Новости указал, что власти Ирака считают удар США по его территории без ведома правительства страны неприемлемым нарушением суверенитета страны и нарушением их миссии в рамках коалиции по борьбе с ИГ, призвав США не действовать в одностороннем порядке в Ираке.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, ирак, сша, россия, исламское государство, хезболла
В мире, Ирак, США, Россия, Исламское государство, Хезболла
"Хезболла" пригрозила США расширить круг целей в ответ на авиаудар
"Хезболла" пригрозила США расширить круг целей в случае нового авиаудара
ДОХА, 22 ноя - РИА Новости. Иракская шиитская группировка "Бригады Хезболла" пригрозила США ответить на их авиаудар по ее позиции к юго-западу от Багдада, в результате которого погибли восемь ее бойцов, говорится в заявлении группировки, размещенном в среду на ее сайте.
Ранее источник в МВД Ирака сообщил РИА Новости, что шесть человек погибли в результате авиаудара США
по позиции шиитского ополчения на юго-западе Багдада
.
«
"Американские оккупационные силы все еще находятся на своем грязном пути, вновь нанеся удар по штабу мобилизационных сил и их бойцам в секторе Джурф ан-Наср. Неспособность их военной машины защитить свои базы от атак исламского сопротивления усилила замешательство врага, и он совершил преступление против тех, кто защищал Ирак и освобождал его землю от созданного им зла в виде ИГ* (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.)", - говорится в сообщении группировки.
Она пригрозила, что "американская бомбардировка штаб-квартиры сил ополчения сегодня на рассвете, в результате которого погибли восемь бойцов, не останется безнаказанной".
"Если противник продолжит свои преступные действия, круг целей будет расширен", - добавляется в сообщении.
Ранее представитель правительства Ирака Бассем аль-Авади в заявлении, полученном РИА Новости указал, что власти Ирака считают удар США по его территории без ведома правительства страны неприемлемым нарушением суверенитета страны и нарушением их миссии в рамках коалиции по борьбе с ИГ, призвав США не действовать в одностороннем порядке в Ираке.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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