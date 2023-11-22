https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1911196415.html

Танкист рассказал, как ВС России увели у ВСУ трофейный бронетранспортер

Танкист рассказал, как ВС России увели у ВСУ трофейный бронетранспортер - РИА Новости, 22.11.2023

Танкист рассказал, как ВС России увели у ВСУ трофейный бронетранспортер

Командир танкового батальона Евгений Волков рассказал, как российские бойцы захватили и "увели из-под носа" ВСУ трофейный бронетранспортер YRP-765 на... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T21:53

2023-11-22T21:53

2023-11-22T21:53

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожье

вооруженные силы украины

евгения волкова (биатлонистка)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864263372_0:219:2095:1397_1920x0_80_0_0_59437bcf15a0bd8dafad912a27cc8f4c.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Командир танкового батальона Евгений Волков рассказал, как российские бойцы захватили и "увели из-под носа" ВСУ трофейный бронетранспортер YRP-765 на Запорожском направлении. Как пояснили в российском военном ведомстве, танковый батальон майора Волкова отбил все украинские атаки в районе Работино и Вербового на Запорожье, уничтожил большое количество личного состава, бронетехники и укреплений противника, обеспечивая огневое прикрытие мотострелкам. "Противник был разбит, разгромлен, и на некоторых позициях оставалась техника. Проведя рекогносцировку, приехали, посмотрели и решили совместно с командирами и вышестоящим начальством машины забрать. Мы были вскрыты естественно, потому что приехали на танке, но задача была выполнена. Увели из-под носа бронетранспортер YRP-765, вытащили под огневым воздействием противника. Это один из первых образцов трофейной западной техники, стоял на форуме Армия-2023", – рассказал Евгений. В Минобороны добавили, что за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, майор Волков награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и двумя орденами Мужества.

https://ria.ru/20231122/ukraina-1911142347.html

россия

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, запорожье, вооруженные силы украины, евгения волкова (биатлонистка)