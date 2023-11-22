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Танкист рассказал, как ВС России увели у ВСУ трофейный бронетранспортер - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1911196415.html
Танкист рассказал, как ВС России увели у ВСУ трофейный бронетранспортер
Танкист рассказал, как ВС России увели у ВСУ трофейный бронетранспортер - РИА Новости, 22.11.2023
Танкист рассказал, как ВС России увели у ВСУ трофейный бронетранспортер
Командир танкового батальона Евгений Волков рассказал, как российские бойцы захватили и "увели из-под носа" ВСУ трофейный бронетранспортер YRP-765 на... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T21:53
2023-11-22T21:53
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожье
вооруженные силы украины
евгения волкова (биатлонистка)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Командир танкового батальона Евгений Волков рассказал, как российские бойцы захватили и "увели из-под носа" ВСУ трофейный бронетранспортер YRP-765 на Запорожском направлении. Как пояснили в российском военном ведомстве, танковый батальон майора Волкова отбил все украинские атаки в районе Работино и Вербового на Запорожье, уничтожил большое количество личного состава, бронетехники и укреплений противника, обеспечивая огневое прикрытие мотострелкам. "Противник был разбит, разгромлен, и на некоторых позициях оставалась техника. Проведя рекогносцировку, приехали, посмотрели и решили совместно с командирами и вышестоящим начальством машины забрать. Мы были вскрыты естественно, потому что приехали на танке, но задача была выполнена. Увели из-под носа бронетранспортер YRP-765, вытащили под огневым воздействием противника. Это один из первых образцов трофейной западной техники, стоял на форуме Армия-2023", – рассказал Евгений. В Минобороны добавили, что за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, майор Волков награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и двумя орденами Мужества.
https://ria.ru/20231122/ukraina-1911142347.html
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безопасность, россия, запорожье, вооруженные силы украины, евгения волкова (биатлонистка)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожье, Вооруженные силы Украины, Евгения Волкова (биатлонистка)
Танкист рассказал, как ВС России увели у ВСУ трофейный бронетранспортер

Танкист Волков: ВС РФ увели из-под носа трофейный бронетранспортер YRP-765 ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные на дороге
Украинские военные на дороге - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные на дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Командир танкового батальона Евгений Волков рассказал, как российские бойцы захватили и "увели из-под носа" ВСУ трофейный бронетранспортер YRP-765 на Запорожском направлении.
Как пояснили в российском военном ведомстве, танковый батальон майора Волкова отбил все украинские атаки в районе Работино и Вербового на Запорожье, уничтожил большое количество личного состава, бронетехники и укреплений противника, обеспечивая огневое прикрытие мотострелкам.
"Противник был разбит, разгромлен, и на некоторых позициях оставалась техника. Проведя рекогносцировку, приехали, посмотрели и решили совместно с командирами и вышестоящим начальством машины забрать. Мы были вскрыты естественно, потому что приехали на танке, но задача была выполнена. Увели из-под носа бронетранспортер YRP-765, вытащили под огневым воздействием противника. Это один из первых образцов трофейной западной техники, стоял на форуме Армия-2023", – рассказал Евгений.
В Минобороны добавили, что за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, майор Волков награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и двумя орденами Мужества.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожьеВооруженные силы УкраиныЕвгения Волкова (биатлонистка)
 
 
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