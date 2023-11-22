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Российские военные уничтожили украинский склад авиационного оружия

Российские военные уничтожили украинский склад авиационного оружия - РИА Новости, 22.11.2023

Российские военные уничтожили украинский склад авиационного оружия

Российские авиация и артиллерия уничтожили украинские склад авиационных средств поражения и зенитный ракетный комплекс С-300, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:16

2023-11-22T15:16

2023-11-22T15:16

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили украинские склад авиационных средств поражения и зенитный ракетный комплекс С-300, сообщили в среду в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, зенитный ракетный комплекс С-300, а также нанесено поражение живой силе и военной технике в 127 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, зрк с-300, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф