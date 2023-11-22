Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили украинский склад авиационного оружия - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1911071100.html
Российские военные уничтожили украинский склад авиационного оружия
Российские военные уничтожили украинский склад авиационного оружия - РИА Новости, 22.11.2023
Российские военные уничтожили украинский склад авиационного оружия
Российские авиация и артиллерия уничтожили украинские склад авиационных средств поражения и зенитный ракетный комплекс С-300, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:16
2023-11-22T15:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
зрк с-300
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_12ab0707b9ac69e6b696bb21d19ce00e.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили украинские склад авиационных средств поражения и зенитный ракетный комплекс С-300, сообщили в среду в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, зенитный ракетный комплекс С-300, а также нанесено поражение живой силе и военной технике в 127 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_378:412:2559:2048_1920x0_80_0_0_201da26910395079683cdc9b0112f52f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, зрк с-300, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, ЗРК С-300, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили украинский склад авиационного оружия

МО РФ: авиация и артиллерия уничтожили склад авиационного оружия ВСУ и ЗРК С-300

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили украинские склад авиационных средств поражения и зенитный ракетный комплекс С-300, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины, зенитный ракетный комплекс С-300, а также нанесено поражение живой силе и военной технике в 127 районах", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 ноября, 16:31
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЗРК С-300Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала