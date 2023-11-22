https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1911068189.html
На Купянском направлении отразили атаку ВСУ
На Купянском направлении отразили атаку ВСУ - РИА Новости, 22.11.2023
На Купянском направлении отразили атаку ВСУ
Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила атаку штурмовой группы ВСУ у Синьковки в Харьковской области, уничтожила до 50 украинских... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:06
2023-11-22T15:06
2023-11-22T15:41
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отразила атаку штурмовой группы ВСУ у Синьковки в Харьковской области, уничтожила до 50 украинских военных и три единицы техники противника, сообщили в среду в Минобороны России."На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - сообщили в ведомстве.Кроме того, поражена живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 57-й мотопехотной, 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоселовского в ЛНР, Синьковки и Тимковки Харьковской области."Потери противника составили до 50 военнослужащих и три пикапа", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Луганская Народная Республика
На Купянском направлении отразили атаку ВСУ
МО: на Купянском направлении отразили атаку ВСУ