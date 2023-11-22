Рейтинг@Mail.ru
Раненый офицер "Отважных" подбил танк в бою с "Азовом"*, заявил разведчик - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 22.11.2023 (обновлено: 13:43 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910962793.html
Раненый офицер "Отважных" подбил танк в бою с "Азовом"*, заявил разведчик
Раненый офицер "Отважных" подбил танк в бою с "Азовом"*, заявил разведчик - РИА Новости, 22.11.2023
Раненый офицер "Отважных" подбил танк в бою с "Азовом"*, заявил разведчик
Раненый офицер "Отважных" подбил танк из гранатомета во время боя с боевиками "Азова"* на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости разведчик ЦВО с... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T07:40
2023-11-22T13:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910974534_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12299ba74f7abd503485e52b94a100e6.jpg
ЛУГАНСК, 22 ноя — РИА Новости. Раненый офицер "Отважных" подбил танк из гранатомета во время боя с боевиками "Азова"* на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости разведчик ЦВО с позывным Фокс. "Информация была, что какое-то спецподразделение "Азова"* было. Побили их. Наступали-наступали они, но, грубо говоря, здесь они наступили в лужу. Выкатывались танки, но были уничтожены. С нашей роты офицер подбил один (танк. — Прим. ред.) из гранатомета, будучи раненым", — отметил Фокс.По словам военных из группировки ЦВО, задача "Азова"* заключалась в попытке прорваться 15 ноября к оборонительной линии России в лесах у города Кременная (ЛНР. — Прим. ред.). До этого в Кременском лесу начали активно действовать несколько диверсионно-разведывательных групп нацбата и других элитных подразделений Киева, некоторые из них оказались в окружении бойцов "Отважных" и после боев отступили с потерями. Подтвержденные потери ВСУ только на этом участке линии соприкосновения составили два танка, одну МТ-ЛБ и еще одну неопознанную единицу техники — предположительно, БМП или танк. Среди солдат "Азов"* потерял от 60 человек убитыми и ранеными. &quot;Обучение у них, конечно, хорошее. Я к тому, что данный танк они потом стали использовать как укрытие. Под этим танком у противника была организована точка — снайпер и пулеметчик. Долго их &quot;выкуривали&quot;, но, по-моему, вчера их &quot;выкурили&quot;, — рассказал Фокс.Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук ранее сообщал РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли поражение украинской бригаде "Азов"* на Краснолиманском направлении.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910897814.html
https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910962663.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа российских военных на Краснолиманском направлении
Работа российских военных на Краснолиманском направлении
2023-11-22T07:40
true
PT5M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910974534_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_860199aa7e8716cb1566ef5c7ca8aea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Раненый офицер "Отважных" подбил танк в бою с "Азовом"*, заявил разведчик

Разведчик ЦВО: раненый офицер "Отважных" подбил танк во время боя с "Азовом"*

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 ноя — РИА Новости. Раненый офицер "Отважных" подбил танк из гранатомета во время боя с боевиками "Азова"* на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости разведчик ЦВО с позывным Фокс.
"Информация была, что какое-то спецподразделение "Азова"* было. Побили их. Наступали-наступали они, но, грубо говоря, здесь они наступили в лужу. Выкатывались танки, но были уничтожены. С нашей роты офицер подбил один (танк. — Прим. ред.) из гранатомета, будучи раненым", — отметил Фокс.
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
"Превращают в пыль". Тактика ВС России на Украине вызвала панику в США
21 ноября, 18:53
По словам военных из группировки ЦВО, задача "Азова"* заключалась в попытке прорваться 15 ноября к оборонительной линии России в лесах у города Кременная (ЛНР. — Прим. ред.). До этого в Кременском лесу начали активно действовать несколько диверсионно-разведывательных групп нацбата и других элитных подразделений Киева, некоторые из них оказались в окружении бойцов "Отважных" и после боев отступили с потерями.
Подтвержденные потери ВСУ только на этом участке линии соприкосновения составили два танка, одну МТ-ЛБ и еще одну неопознанную единицу техники — предположительно, БМП или танк. Среди солдат "Азов"* потерял от 60 человек убитыми и ранеными.
«

"Обучение у них, конечно, хорошее. Я к тому, что данный танк они потом стали использовать как укрытие. Под этим танком у противника была организована точка — снайпер и пулеметчик. Долго их "выкуривали", но, по-моему, вчера их "выкурили", — рассказал Фокс.

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук ранее сообщал РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли поражение украинской бригаде "Азов"* на Краснолиманском направлении.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Марочко рассказал о "дружественном" огне ВСУ на Краснолиманском направлении
Вчера, 07:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала