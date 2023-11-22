https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910962793.html

Раненый офицер "Отважных" подбил танк в бою с "Азовом"*, заявил разведчик

Раненый офицер "Отважных" подбил танк в бою с "Азовом"*, заявил разведчик - РИА Новости, 22.11.2023

Раненый офицер "Отважных" подбил танк в бою с "Азовом"*, заявил разведчик

Раненый офицер "Отважных" подбил танк из гранатомета во время боя с боевиками "Азова"* на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости разведчик ЦВО с... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T07:40

2023-11-22T07:40

2023-11-22T13:43

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ЛУГАНСК, 22 ноя — РИА Новости. Раненый офицер "Отважных" подбил танк из гранатомета во время боя с боевиками "Азова"* на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости разведчик ЦВО с позывным Фокс. "Информация была, что какое-то спецподразделение "Азова"* было. Побили их. Наступали-наступали они, но, грубо говоря, здесь они наступили в лужу. Выкатывались танки, но были уничтожены. С нашей роты офицер подбил один (танк. — Прим. ред.) из гранатомета, будучи раненым", — отметил Фокс.По словам военных из группировки ЦВО, задача "Азова"* заключалась в попытке прорваться 15 ноября к оборонительной линии России в лесах у города Кременная (ЛНР. — Прим. ред.). До этого в Кременском лесу начали активно действовать несколько диверсионно-разведывательных групп нацбата и других элитных подразделений Киева, некоторые из них оказались в окружении бойцов "Отважных" и после боев отступили с потерями. Подтвержденные потери ВСУ только на этом участке линии соприкосновения составили два танка, одну МТ-ЛБ и еще одну неопознанную единицу техники — предположительно, БМП или танк. Среди солдат "Азов"* потерял от 60 человек убитыми и ранеными. "Обучение у них, конечно, хорошее. Я к тому, что данный танк они потом стали использовать как укрытие. Под этим танком у противника была организована точка — снайпер и пулеметчик. Долго их "выкуривали", но, по-моему, вчера их "выкурили", — рассказал Фокс.Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук ранее сообщал РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли поражение украинской бригаде "Азов"* на Краснолиманском направлении.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910897814.html

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Работа российских военных на Краснолиманском направлении Работа российских военных на Краснолиманском направлении 2023-11-22T07:40 true PT5M37S

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