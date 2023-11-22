https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910959771.html

В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 22.11.2023

В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ

В западной части акватории Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВМС Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T06:20

2023-11-22T06:20

2023-11-22T08:38

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В западной части акватории Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВМС Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России."22 ноября в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Все обнаруженные цели были уничтожены", — говорится в заявлении.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910955453.html

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черное море, украина, россия, вооруженные силы рф, безопасность