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В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ
В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости, 22.11.2023
В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ
В западной части акватории Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВМС Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T06:20
2023-11-22T06:20
2023-11-22T08:38
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В западной части акватории Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВМС Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России."22 ноября в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Все обнаруженные цели были уничтожены", — говорится в заявлении.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910955453.html
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черное море, украина, россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Черном море уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ
Минобороны: в Черном море уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ