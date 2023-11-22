https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910959293.html
Ивановские десантники сбили над Артемовском дрон из ЗРК "Стрела-10"
Ивановские десантники сбили над Артемовском дрон из ЗРК "Стрела-10" - РИА Новости, 22.11.2023
Ивановские десантники сбили над Артемовском дрон из ЗРК "Стрела-10"
Расчеты зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" Ивановского гвардейского соединения ВДВ сбили в районе Артемовска украинский беспилотник "Лелека-100",... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T06:04
2023-11-22T06:04
2023-11-22T06:04
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безопасность
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ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Расчеты зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" Ивановского гвардейского соединения ВДВ сбили в районе Артемовска украинский беспилотник "Лелека-100", сообщили журналистам в Минобороны России. Дрон "Лелека-100" предназначен для разведки, создан украинской компанией DeViRo. Согласно заявленным характеристикам, оснащен электродвигателем, максимальная высота полета составляет 1500 метров, гарантированная длина маршрута достигает 100 километров, время полета – свыше двух часов. "В ходе несения боевого дежурства на линии боевого соприкосновения (в районе Артемовска – ред.) с пункта временного наблюдения боевой расчет получил целеуказание на вход в зону поражения неопознанного воздушного объекта. После доразведки беспилотный летательный аппарат был идентифицирован и взят на сопровождение. <…> Зенитная управляемая ракета поразила цель – беспилотник "Лелека-100" на дальности около 2 километров", - сообщили в ведомстве. В Минобороны добавили, что расчеты "Стрелы-10" круглосуточно сканируют небо. Как только в зону их ответственности входит любой воздушный объект, который не отвечает на запрос, расчеты берут его на сопровождение в готовности уничтожить. После пуска ракеты и точного попадания расчет на боевой машине за считанные секунды меняет позицию, чтобы не попасть под ответный удар украинской артиллерии. ЗРК ближнего действия "Стрела-10" предназначен для поражения низколетящих самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет в условиях применения различных помех. Дальность поражения целей – от 800 до 5000 метров, высота – от 25 до 3500 метров. Пресс-служба концерна "Калашников" сообщила 10 октября, что досрочно выполнен гособоронзаказ 2023 года на поставку зенитных управляемых ракет 9М333 для "Стрелы-10". Серийные поставки новой версии 9М333 в войска начались в 2021 году. Важнейшим преимуществом данных ракет является многорежимная головка самонаведения.
https://ria.ru/20231122/batalon-1910958893.html
https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910955453.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ
Ивановские десантники сбили над Артемовском дрон из ЗРК "Стрела-10"
Ивановские десантники сбили над Артемовском дрон "Лелека-100" из ЗРК "Стрела-10"
ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Расчеты зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" Ивановского гвардейского соединения ВДВ сбили в районе Артемовска украинский беспилотник "Лелека-100", сообщили журналистам в Минобороны России.
Дрон "Лелека-100" предназначен для разведки, создан украинской компанией DeViRo. Согласно заявленным характеристикам, оснащен электродвигателем, максимальная высота полета составляет 1500 метров, гарантированная длина маршрута достигает 100 километров, время полета – свыше двух часов.
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"В ходе несения боевого дежурства на линии боевого соприкосновения (в районе Артемовска – ред.) с пункта временного наблюдения боевой расчет получил целеуказание на вход в зону поражения неопознанного воздушного объекта. После доразведки беспилотный летательный аппарат был идентифицирован и взят на сопровождение. <…> Зенитная управляемая ракета поразила цель – беспилотник "Лелека-100" на дальности около 2 километров", - сообщили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что расчеты "Стрелы-10" круглосуточно сканируют небо. Как только в зону их ответственности входит любой воздушный объект, который не отвечает на запрос, расчеты берут его на сопровождение в готовности уничтожить.
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После пуска ракеты и точного попадания расчет на боевой машине за считанные секунды меняет позицию, чтобы не попасть под ответный удар украинской артиллерии.
ЗРК ближнего действия "Стрела-10" предназначен для поражения низколетящих самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет в условиях применения различных помех. Дальность поражения целей – от 800 до 5000 метров, высота – от 25 до 3500 метров.
Пресс-служба концерна "Калашников" сообщила 10 октября, что досрочно выполнен гособоронзаказ 2023 года на поставку зенитных управляемых ракет 9М333 для "Стрелы-10". Серийные поставки новой версии 9М333 в войска начались в 2021 году. Важнейшим преимуществом данных ракет является многорежимная головка самонаведения.
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