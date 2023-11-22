https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910959293.html

Ивановские десантники сбили над Артемовском дрон из ЗРК "Стрела-10"

Ивановские десантники сбили над Артемовском дрон из ЗРК "Стрела-10" - РИА Новости, 22.11.2023

Ивановские десантники сбили над Артемовском дрон из ЗРК "Стрела-10"

Расчеты зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" Ивановского гвардейского соединения ВДВ сбили в районе Артемовска украинский беспилотник "Лелека-100",... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T06:04

2023-11-22T06:04

2023-11-22T06:04

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864071320_0:2:3080:1734_1920x0_80_0_0_ae5b87e7dd4ff1ab12609f4d26e31a06.jpg

ЛУГАНСК, 22 ноя - РИА Новости. Расчеты зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" Ивановского гвардейского соединения ВДВ сбили в районе Артемовска украинский беспилотник "Лелека-100", сообщили журналистам в Минобороны России. Дрон "Лелека-100" предназначен для разведки, создан украинской компанией DeViRo. Согласно заявленным характеристикам, оснащен электродвигателем, максимальная высота полета составляет 1500 метров, гарантированная длина маршрута достигает 100 километров, время полета – свыше двух часов. "В ходе несения боевого дежурства на линии боевого соприкосновения (в районе Артемовска – ред.) с пункта временного наблюдения боевой расчет получил целеуказание на вход в зону поражения неопознанного воздушного объекта. После доразведки беспилотный летательный аппарат был идентифицирован и взят на сопровождение. <…> Зенитная управляемая ракета поразила цель – беспилотник "Лелека-100" на дальности около 2 километров", - сообщили в ведомстве. В Минобороны добавили, что расчеты "Стрелы-10" круглосуточно сканируют небо. Как только в зону их ответственности входит любой воздушный объект, который не отвечает на запрос, расчеты берут его на сопровождение в готовности уничтожить. После пуска ракеты и точного попадания расчет на боевой машине за считанные секунды меняет позицию, чтобы не попасть под ответный удар украинской артиллерии. ЗРК ближнего действия "Стрела-10" предназначен для поражения низколетящих самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет в условиях применения различных помех. Дальность поражения целей – от 800 до 5000 метров, высота – от 25 до 3500 метров. Пресс-служба концерна "Калашников" сообщила 10 октября, что досрочно выполнен гособоронзаказ 2023 года на поставку зенитных управляемых ракет 9М333 для "Стрелы-10". Серийные поставки новой версии 9М333 в войска начались в 2021 году. Важнейшим преимуществом данных ракет является многорежимная головка самонаведения.

https://ria.ru/20231122/batalon-1910958893.html

https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910955453.html

https://ria.ru/20231122/taktika-1910956566.html

артемовск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф