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ВС России поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 22.11.2023 (обновлено: 12:46 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910955453.html
ВС России поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ под Красным Лиманом
ВС России поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 22.11.2023
ВС России поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ под Красным Лиманом
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" поразили около 30 артиллерийских позиций украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:03
2023-11-22T12:46
специальная военная операция на украине
красный лиман
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" поразили около 30 артиллерийских позиций украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. "Артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение по трем опорным пунктам, трем районам скопления техники и около 30 артиллерийских позиций ВСУ", — сказал Савчук. Он добавил, что в районе Серебрянского лесничества подразделения группировки совместно с артиллерией нанесли поражение штурмовым группам 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Савчук напомнил, что потери противника составили около 200 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, FPV-дрон уничтожил 12-миллиметровый миномет, добавил начальник пресс-центра.*Запрещенная в России террористическая организация.
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Работа российских военных на Краснолиманском направлении
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красный лиман, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, видео
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ под Красным Лиманом
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" поразили около 30 артиллерийских позиций украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
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ВС России поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ под Красным Лиманом

МО: войска под Красным Лиманом поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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Колонна российской военной техники. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" поразили около 30 артиллерийских позиций украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"Артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение по трем опорным пунктам, трем районам скопления техники и около 30 артиллерийских позиций ВСУ", — сказал Савчук.
Он добавил, что в районе Серебрянского лесничества подразделения группировки совместно с артиллерией нанесли поражение штурмовым группам 12-й бригады специального назначения "Азов"*.
Савчук напомнил, что потери противника составили около 200 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, FPV-дрон уничтожил 12-миллиметровый миномет, добавил начальник пресс-центра.
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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