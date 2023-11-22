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ВС России поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ под Красным Лиманом
ВС России поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 22.11.2023
ВС России поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ под Красным Лиманом
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" поразили около 30 артиллерийских позиций украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:03
2023-11-22T05:03
2023-11-22T12:46
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" поразили около 30 артиллерийских позиций украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. "Артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение по трем опорным пунктам, трем районам скопления техники и около 30 артиллерийских позиций ВСУ", — сказал Савчук. Он добавил, что в районе Серебрянского лесничества подразделения группировки совместно с артиллерией нанесли поражение штурмовым группам 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Савчук напомнил, что потери противника составили около 200 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, FPV-дрон уничтожил 12-миллиметровый миномет, добавил начальник пресс-центра.*Запрещенная в России террористическая организация.
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Работа российских военных на Краснолиманском направлении
Работа российских военных на Краснолиманском направлении
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Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ под Красным Лиманом
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" поразили около 30 артиллерийских позиций украинских войск на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
2023-11-22T05:03
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PT5M37S
ВС России поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ под Красным Лиманом
МО: войска под Красным Лиманом поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ