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ПВО отразила ракетный удар по Бердянску - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:58 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910946471.html
ПВО отразила ракетный удар по Бердянску
ПВО отразила ракетный удар по Бердянску - РИА Новости, 22.11.2023
ПВО отразила ракетный удар по Бердянску
Система ПВО отразила ракетный удар по Бердянску Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T00:58
2023-11-22T00:58
специальная военная операция на украине
запорожская область
бердянск
киев
владимир рогов
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Система ПВО отразила ракетный удар по Бердянску Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Нацисты попытались нанести ракетный удар по городу Бердянск Запорожской области. Ракета была сбита нашей ПВО на подлете к городу - в Бердянском районе", - написал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает, продолжая обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находятся более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910945061.html
запорожская область
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запорожская область, бердянск, киев, владимир рогов, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Бердянск, Киев, Владимир Рогов, Россия, Происшествия
ПВО отразила ракетный удар по Бердянску

Рогов: ПВО отразила ракетный удар по Бердянску

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Система ПВО отразила ракетный удар по Бердянску Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"Нацисты попытались нанести ракетный удар по городу Бердянск Запорожской области. Ракета была сбита нашей ПВО на подлете к городу - в Бердянском районе", - написал Рогов.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает, продолжая обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находятся более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьБердянскКиевВладимир РоговРоссияПроисшествия
 
 
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