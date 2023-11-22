https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910946471.html
ПВО отразила ракетный удар по Бердянску
ПВО отразила ракетный удар по Бердянску - РИА Новости, 22.11.2023
ПВО отразила ракетный удар по Бердянску
Система ПВО отразила ракетный удар по Бердянску Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T00:58
2023-11-22T00:58
2023-11-22T00:58
специальная военная операция на украине
запорожская область
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Система ПВО отразила ракетный удар по Бердянску Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Нацисты попытались нанести ракетный удар по городу Бердянск Запорожской области. Ракета была сбита нашей ПВО на подлете к городу - в Бердянском районе", - написал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает, продолжая обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находятся более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910945061.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Бердянск, Киев, Владимир Рогов, Россия, Происшествия
ПВО отразила ракетный удар по Бердянску
Рогов: ПВО отразила ракетный удар по Бердянску