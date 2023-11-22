https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910945061.html

Доброволец рассказал о подлости в действиях ВСУ

Доброволец рассказал о подлости в действиях ВСУ - РИА Новости, 22.11.2023

Доброволец рассказал о подлости в действиях ВСУ

ВСУ в ведении боевых действий не придерживаются никаких правил ведения войны, рассказал РИА Новости начальник штаба добровольческого штурмового корпуса... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T00:51

2023-11-22T00:51

2023-11-22T00:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_0e5045465d2cb8c025fef2729c77a67d.jpg

СОЛЕДАР (ДНР), 22 ноя - РИА Новости. ВСУ в ведении боевых действий не придерживаются никаких правил ведения войны, рассказал РИА Новости начальник штаба добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" (БАРС-35) с позывным "Варяг". "Главная особенность действий ВСУ - подлость. Это главная фишка, которую они получили от своих инструкторов американцев и Великобритании. Например, ранить одного, дождаться эвакуации и еще раз нанести удар. Вы заметили, сейчас нет ни на одной машине красного креста? Они в первую очередь били по раненым", - рассказал "Варяг". По его словам, ВСУ не придерживаются правил войны и международных конвенций. "Эти конвенции международные и так далее для них - это вообще не указ. Вот мина, например, и к мине еще ржавые специальные патроны, потому что если будет ранение, ржавый патрон занесет грязь (в рану - ред.), для того чтобы действовала (мина - ред.) более мучительно. По всем правилам войны это запрещено, а они еще делают об этом ролики, делятся и так сказать хвастаются, что они такие герои", - пояснил "Варяг". По словам собеседника агентства, ржавыми патронами, которые перед этим лежали в земле, в качестве поражающих элементов снаряжаются и противопехотные мины МОН-50. "Например, мина когда взорвется МОН-50, там 50 патронов, которые есть, они сдетонируют - еще отдельно полетят, как шрапнель, но за счет того, что они ржавые и грязные - их специально держат в земле, - они занесут заразу, вы понимаете, на какую глубину", - рассказал начальник штаба. Он подчеркнул, что подобные действия украинской армии носят массовый характер. "Вот эти моменты - они ключевые, потому что все остальное… Да, они где-то такие же упертые, как мы, по радиоперехвату - такое ощущение, что мы сами с собой разговариваем, никто не разговаривает на мове (на украинском языке - ред.). Но во всем вот такая именно подлость, гадкая подлость, нечеловеческая - вот это их ключевая тема, это их фишка", - дополнил "Варяг".

https://ria.ru/20231122/obstrely-1910942726.html

https://ria.ru/20231121/gumpomosch-1910938059.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, в мире, украина