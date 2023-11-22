https://ria.ru/20231122/spasenie-1911186118.html

В Белгороде спасатели освободили из ледяного плена лебедя

В Белгороде спасатели освободили из ледяного плена лебедя - РИА Новости, 22.11.2023

В Белгороде спасатели освободили из ледяного плена лебедя

Спасатели освободили замерзающего лебедя из полыньи на городском пляже в Белгороде, птицу после восстановления хотят отпустить на волю, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T20:46

2023-11-22T20:46

2023-11-22T20:46

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911185513_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cfe5afedfc68539891cb7e32837d383a.jpg

БЕЛГОРОД, 22 ноя – РИА Новости. Спасатели освободили замерзающего лебедя из полыньи на городском пляже в Белгороде, птицу после восстановления хотят отпустить на волю, сообщила пресс-служба городской администрации. "Это произошло в районе левого берега городского пляжа. Там разместилась стая диких лебедей. Один из них попал в полынью и не мог самостоятельно освободиться. О замерзающей птице в ЕДДС сегодня утром сообщил местный житель. На помощь лебедю пришли спасатели управления ГОЧС города Белгорода", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Уточняется, что один из спасателей на лодке добрался до замерзающей птицы и освободил её из плена. После спасения лебедя передали под наблюдение специалистов Белгородской городской станции по борьбе с болезнями животных. Если состояние птицы позволит, через некоторое время его отпустят на волю, добавили в пресс-службе. По данным синоптиков, со среды в Белгород пришло похолодание, температура воздуха колеблется в пределах 10-12 градусов мороза. По прогнозу в четверг в Белгороде ожидается еще более морозная погода – до 14 градусов ниже ноля. При этом прогнозируются и сильные порывы ветра – 18 метров в секунду. Спасатели предупреждают горожан об опасности выхода на неокрепший лёд - он ещё слишком тонкий и непрочный.

https://ria.ru/20231118/kot-1910262570.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород