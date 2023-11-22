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В Белгороде спасатели освободили из ледяного плена лебедя - РИА Новости, 22.11.2023
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20:46 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/spasenie-1911186118.html
В Белгороде спасатели освободили из ледяного плена лебедя
В Белгороде спасатели освободили из ледяного плена лебедя - РИА Новости, 22.11.2023
В Белгороде спасатели освободили из ледяного плена лебедя
Спасатели освободили замерзающего лебедя из полыньи на городском пляже в Белгороде, птицу после восстановления хотят отпустить на волю, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T20:46
2023-11-22T20:46
белгород
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БЕЛГОРОД, 22 ноя – РИА Новости. Спасатели освободили замерзающего лебедя из полыньи на городском пляже в Белгороде, птицу после восстановления хотят отпустить на волю, сообщила пресс-служба городской администрации. "Это произошло в районе левого берега городского пляжа. Там разместилась стая диких лебедей. Один из них попал в полынью и не мог самостоятельно освободиться. О замерзающей птице в ЕДДС сегодня утром сообщил местный житель. На помощь лебедю пришли спасатели управления ГОЧС города Белгорода", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Уточняется, что один из спасателей на лодке добрался до замерзающей птицы и освободил её из плена. После спасения лебедя передали под наблюдение специалистов Белгородской городской станции по борьбе с болезнями животных. Если состояние птицы позволит, через некоторое время его отпустят на волю, добавили в пресс-службе. По данным синоптиков, со среды в Белгород пришло похолодание, температура воздуха колеблется в пределах 10-12 градусов мороза. По прогнозу в четверг в Белгороде ожидается еще более морозная погода – до 14 градусов ниже ноля. При этом прогнозируются и сильные порывы ветра – 18 метров в секунду. Спасатели предупреждают горожан об опасности выхода на неокрепший лёд - он ещё слишком тонкий и непрочный.
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белгород
Белгород
В Белгороде спасатели освободили из ледяного плена лебедя

Спасатели освободили лебедя из полыньи на городском пляже в Белгороде

© Фото : Администрация города Белгорода/ВКонтактеСпасатель, освободивший замерзающего лебедя из полыньи на городском пляже в Белгороде
Спасатель, освободивший замерзающего лебедя из полыньи на городском пляже в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Администрация города Белгорода/ВКонтакте
Спасатель, освободивший замерзающего лебедя из полыньи на городском пляже в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 22 ноя – РИА Новости. Спасатели освободили замерзающего лебедя из полыньи на городском пляже в Белгороде, птицу после восстановления хотят отпустить на волю, сообщила пресс-служба городской администрации.
"Это произошло в районе левого берега городского пляжа. Там разместилась стая диких лебедей. Один из них попал в полынью и не мог самостоятельно освободиться. О замерзающей птице в ЕДДС сегодня утром сообщил местный житель. На помощь лебедю пришли спасатели управления ГОЧС города Белгорода", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Уточняется, что один из спасателей на лодке добрался до замерзающей птицы и освободил её из плена. После спасения лебедя передали под наблюдение специалистов Белгородской городской станции по борьбе с болезнями животных. Если состояние птицы позволит, через некоторое время его отпустят на волю, добавили в пресс-службе.
По данным синоптиков, со среды в Белгород пришло похолодание, температура воздуха колеблется в пределах 10-12 градусов мороза. По прогнозу в четверг в Белгороде ожидается еще более морозная погода – до 14 градусов ниже ноля. При этом прогнозируются и сильные порывы ветра – 18 метров в секунду. Спасатели предупреждают горожан об опасности выхода на неокрепший лёд - он ещё слишком тонкий и непрочный.
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