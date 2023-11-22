https://ria.ru/20231122/sovfed-1911053778.html
Совфед одобрил закон о стоимости пенсионного коэффициента
Совфед одобрил закон о стоимости пенсионного коэффициента - РИА Новости, 22.11.2023
Совфед одобрил закон о стоимости пенсионного коэффициента
Совет Федерации одобрил закон о повышении с 129,46 рублей до 133,05 рублей стоимости одного пенсионного коэффициента и размере фиксированной выплаты к страховой РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:21
2023-11-22T14:21
2023-11-22T14:21
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о повышении с 129,46 рублей до 133,05 рублей стоимости одного пенсионного коэффициента и размере фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 8134,88 рублей. Установление стоимости одного пенсионного коэффициента, фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в указанных выше размерах, позволит повысить уровень пенсионного обеспечения всех неработающих получателей страховой пенсии (32,6 миллиона человек). Средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля и после перерасчета составит 22 605 рублей, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличится на 1 631 рубль и после повышения составит 23 449 рублей.
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общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о стоимости пенсионного коэффициента
Совфед одобрил закон о стоимости пенсионного коэффициента в 133,1 рубля
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о повышении с 129,46 рублей до 133,05 рублей стоимости одного пенсионного коэффициента и размере фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 8134,88 рублей.
Установление стоимости одного пенсионного коэффициента, фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в указанных выше размерах, позволит повысить уровень пенсионного обеспечения всех неработающих получателей страховой пенсии (32,6 миллиона человек). Средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля и после перерасчета составит 22 605 рублей, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличится на 1 631 рубль и после повышения составит 23 449 рублей.
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