https://ria.ru/20231122/sovfed-1911024345.html

Совфед одобрил расширение мер поддержки волонтеров

Совфед одобрил расширение мер поддержки волонтеров - РИА Новости, 22.11.2023

Совфед одобрил расширение мер поддержки волонтеров

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о расширении мер поддержки волонтеров, волонтеры смогут получать компенсацию, если потратили средства на... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:40

2023-11-22T12:40

2023-11-22T12:40

общество

россия

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742001828_0:150:2857:1757_1920x0_80_0_0_a009a2401c5ccfd5790d4405ae6ecf6d.jpg

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о расширении мер поддержки волонтеров, волонтеры смогут получать компенсацию, если потратили средства на медобследование или платное обучение, чтобы начать волонтерскую деятельность. Согласно документу, если волонтеру пришлось проходить обязательное медобследование или платное обучение, чтобы начать волонтерскую деятельность, то он сможет получить компенсацию. Также закрепляется понятный перечень конкретных мер поддержки волонтеров. Вся информация будет размещаться на платформе ДОБРО.РФ. Кроме того, предусматривается возможность поощрения волонтеров знаком отличия за участие в волонтерской деятельности. Помимо этого, конкретизируется и расширяется круг акторов волонтерской деятельности. В частности, в их число включаются ресурсные центры добровольчества (волонтерства), закрепляется статус ассоциаций и союзов, объединяющих волонтеров и добровольческие организации, а также создаваемых последними или другими некоммерческими организациями для расширения своих уставных целей в сфере добровольчества. К целям осуществления волонтерства добавляется участие в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества. За органами местного самоуправления закрепляется право формировать координационные и совещательные органы в добровольчестве. Стать инициаторами волонтерской деятельности получают право также коммерческие организации. Также закрепляется полномочие органов власти субъектов РФ оказывать поддержку ресурсным центрам, обеспечивающим развитие волонтерской деятельности в стране.

https://ria.ru/20231122/vyplaty-1911000059.html

https://ria.ru/20231121/mrot-1910757184.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, совет федерации рф