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Совфед одобрил расширение мер поддержки волонтеров - РИА Новости, 22.11.2023
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12:40 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/sovfed-1911024345.html
Совфед одобрил расширение мер поддержки волонтеров
Совфед одобрил расширение мер поддержки волонтеров - РИА Новости, 22.11.2023
Совфед одобрил расширение мер поддержки волонтеров
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о расширении мер поддержки волонтеров, волонтеры смогут получать компенсацию, если потратили средства на... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:40
2023-11-22T12:40
общество
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о расширении мер поддержки волонтеров, волонтеры смогут получать компенсацию, если потратили средства на медобследование или платное обучение, чтобы начать волонтерскую деятельность. Согласно документу, если волонтеру пришлось проходить обязательное медобследование или платное обучение, чтобы начать волонтерскую деятельность, то он сможет получить компенсацию. Также закрепляется понятный перечень конкретных мер поддержки волонтеров. Вся информация будет размещаться на платформе ДОБРО.РФ. Кроме того, предусматривается возможность поощрения волонтеров знаком отличия за участие в волонтерской деятельности. Помимо этого, конкретизируется и расширяется круг акторов волонтерской деятельности. В частности, в их число включаются ресурсные центры добровольчества (волонтерства), закрепляется статус ассоциаций и союзов, объединяющих волонтеров и добровольческие организации, а также создаваемых последними или другими некоммерческими организациями для расширения своих уставных целей в сфере добровольчества. К целям осуществления волонтерства добавляется участие в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества. За органами местного самоуправления закрепляется право формировать координационные и совещательные органы в добровольчестве. Стать инициаторами волонтерской деятельности получают право также коммерческие организации. Также закрепляется полномочие органов власти субъектов РФ оказывать поддержку ресурсным центрам, обеспечивающим развитие волонтерской деятельности в стране.
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общество, россия, совет федерации рф
Общество, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил расширение мер поддержки волонтеров

Совфед на заседании в среду одобрил закон о расширении мер поддержки волонтеров

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВолонтеры
Волонтеры - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о расширении мер поддержки волонтеров, волонтеры смогут получать компенсацию, если потратили средства на медобследование или платное обучение, чтобы начать волонтерскую деятельность.
Согласно документу, если волонтеру пришлось проходить обязательное медобследование или платное обучение, чтобы начать волонтерскую деятельность, то он сможет получить компенсацию. Также закрепляется понятный перечень конкретных мер поддержки волонтеров. Вся информация будет размещаться на платформе ДОБРО.РФ. Кроме того, предусматривается возможность поощрения волонтеров знаком отличия за участие в волонтерской деятельности.
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Помимо этого, конкретизируется и расширяется круг акторов волонтерской деятельности. В частности, в их число включаются ресурсные центры добровольчества (волонтерства), закрепляется статус ассоциаций и союзов, объединяющих волонтеров и добровольческие организации, а также создаваемых последними или другими некоммерческими организациями для расширения своих уставных целей в сфере добровольчества. К целям осуществления волонтерства добавляется участие в проведении мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества. За органами местного самоуправления закрепляется право формировать координационные и совещательные органы в добровольчестве.
Стать инициаторами волонтерской деятельности получают право также коммерческие организации. Также закрепляется полномочие органов власти субъектов РФ оказывать поддержку ресурсным центрам, обеспечивающим развитие волонтерской деятельности в стране.
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