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ЕС и НАТО поддерживают снос советских памятников в Прибалтике, заявил МИД
ЕС и НАТО поддерживают снос советских памятников в Прибалтике, заявил МИД - РИА Новости, 22.11.2023
ЕС и НАТО поддерживают снос советских памятников в Прибалтике, заявил МИД
Жалобы России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе касательно сноса воинских памятников времен СССР в Прибалтике остаются без должного ответа РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:47
2023-11-22T16:47
2023-11-22T16:47
мария захарова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Жалобы России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе касательно сноса воинских памятников времен СССР в Прибалтике остаются без должного ответа с прибалтийской стороны, получающей поддержку и, возможно, указания от ЕС и НАТО, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге Захарова рассказала, что РФ часто на заседаниях постоянного совета ОБСЕ поднимает вопрос нарушения в Прибалтике обязательств в отношении историко-культурного наследия. Российская сторона требует "повышенного внимания и должной реакции на подобное безобразное поведение" от функционеров ОБСЕ, верховного комиссара по делам нацменьшинств, от других институтов. При этом на факты со стороны РФ оппоненты отвечают только "огрызанием", презрение к мемориальному наследию СССР "стремятся обелить псевдоисторическими размышлениями", подчеркнула официальный представитель МИД. "По существу реакции нет, но это в общем подтверждает то, что они неправы, это мягко говоря. Мне кажется, это подтверждает и то, что они буквально упиваются собственной безнаказанностью. Они чувствуют поддержку, а, может быть, даже и не карт-бланш, а просто прямые указания со стороны Брюсселя - и ЕСовского, и НАТОвского", - сказала Захарова. Она добавила, что властями трех прибалтийских республик проводится "государственная линия на переписывание истории", в том числе касательно "лесных братьев" и других пособников фашизма. "Уничтожается на корню все советское мемориальное наследие под видом того, что они якобы демократические, и они не приемлют тоталитарных практик. На самом деле они никакие не демократические, а как раз тоталитарные практики сейчас и исповедуют", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мария захарова, прибалтика, евросоюз, нато, обсе, в мире
Мария Захарова, Прибалтика, Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, В мире
ЕС и НАТО поддерживают снос советских памятников в Прибалтике, заявил МИД
Захарова: ЕС и НАТО поддерживают снос памятников советским воинам в Прибалтике
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Жалобы России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе касательно сноса воинских памятников времен СССР в Прибалтике остаются без должного ответа с прибалтийской стороны, получающей поддержку и, возможно, указания от ЕС и НАТО, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге Захарова рассказала, что РФ часто на заседаниях постоянного совета ОБСЕ
поднимает вопрос нарушения в Прибалтике обязательств в отношении историко-культурного наследия. Российская сторона требует "повышенного внимания и должной реакции на подобное безобразное поведение" от функционеров ОБСЕ, верховного комиссара по делам нацменьшинств, от других институтов.
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При этом на факты со стороны РФ оппоненты отвечают только "огрызанием", презрение к мемориальному наследию СССР "стремятся обелить псевдоисторическими размышлениями", подчеркнула официальный представитель МИД.
"По существу реакции нет, но это в общем подтверждает то, что они неправы, это мягко говоря. Мне кажется, это подтверждает и то, что они буквально упиваются собственной безнаказанностью. Они чувствуют поддержку, а, может быть, даже и не карт-бланш, а просто прямые указания со стороны Брюсселя
- и ЕСовского, и НАТОвского", - сказала Захарова.
Она добавила, что властями трех прибалтийских республик проводится "государственная линия на переписывание истории", в том числе касательно "лесных братьев" и других пособников фашизма.
"Уничтожается на корню все советское мемориальное наследие под видом того, что они якобы демократические, и они не приемлют тоталитарных практик. На самом деле они никакие не демократические, а как раз тоталитарные практики сейчас и исповедуют", - отметила Захарова.
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