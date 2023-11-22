https://ria.ru/20231122/snos-1911112377.html

ЕС и НАТО поддерживают снос советских памятников в Прибалтике, заявил МИД

ЕС и НАТО поддерживают снос советских памятников в Прибалтике, заявил МИД - РИА Новости, 22.11.2023

ЕС и НАТО поддерживают снос советских памятников в Прибалтике, заявил МИД

Жалобы России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе касательно сноса воинских памятников времен СССР в Прибалтике остаются без должного ответа РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:47

2023-11-22T16:47

2023-11-22T16:47

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Жалобы России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе касательно сноса воинских памятников времен СССР в Прибалтике остаются без должного ответа с прибалтийской стороны, получающей поддержку и, возможно, указания от ЕС и НАТО, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге Захарова рассказала, что РФ часто на заседаниях постоянного совета ОБСЕ поднимает вопрос нарушения в Прибалтике обязательств в отношении историко-культурного наследия. Российская сторона требует "повышенного внимания и должной реакции на подобное безобразное поведение" от функционеров ОБСЕ, верховного комиссара по делам нацменьшинств, от других институтов. При этом на факты со стороны РФ оппоненты отвечают только "огрызанием", презрение к мемориальному наследию СССР "стремятся обелить псевдоисторическими размышлениями", подчеркнула официальный представитель МИД. "По существу реакции нет, но это в общем подтверждает то, что они неправы, это мягко говоря. Мне кажется, это подтверждает и то, что они буквально упиваются собственной безнаказанностью. Они чувствуют поддержку, а, может быть, даже и не карт-бланш, а просто прямые указания со стороны Брюсселя - и ЕСовского, и НАТОвского", - сказала Захарова. Она добавила, что властями трех прибалтийских республик проводится "государственная линия на переписывание истории", в том числе касательно "лесных братьев" и других пособников фашизма. "Уничтожается на корню все советское мемориальное наследие под видом того, что они якобы демократические, и они не приемлют тоталитарных практик. На самом деле они никакие не демократические, а как раз тоталитарные практики сейчас и исповедуют", - отметила Захарова.

https://ria.ru/20230913/latviya-1895835864.html

https://ria.ru/20231024/lavrov-1904912474.html

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мария захарова, прибалтика, евросоюз, нато, обсе, в мире