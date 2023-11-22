https://ria.ru/20231122/skidki-1910959933.html

ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к скидкам в "Черную пятницу"

ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к скидкам в "Черную пятницу" - РИА Новости, 22.11.2023

ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к скидкам в "Черную пятницу"

Только 12% россиян считают, что в "Черную пятницу" товары продают с большой скидкой, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T06:32

2023-11-22T06:32

2023-11-22T06:32

общество

россия

вциом

черная пятница

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Только 12% россиян считают, что в "Черную пятницу" товары продают с большой скидкой, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ежегодно в последнюю пятницу ноября часть магазинов проводят акцию "Черная пятница" - день значительных скидок и распродаж. В этот день почти все товары продаются с большими скидками, считают 12% россиян, четверть (25%) думает, что найти товары со скидкой трудно, но можно, 23% сообщили, что цены - как в обычные дни, скидок нет, 15% думают, что, наоборот, цены выше, чем в обычные дни, и вместо скидок наценки, 25% - затруднились с ответом. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 ноября 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20231122/vtsiom-1910952985.html

https://ria.ru/20231116/chernaya_pyatnitsa-1909626918.html

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общество, россия, вциом, черная пятница