https://ria.ru/20231122/skidki-1910959933.html
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к скидкам в "Черную пятницу"
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к скидкам в "Черную пятницу" - РИА Новости, 22.11.2023
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к скидкам в "Черную пятницу"
Только 12% россиян считают, что в "Черную пятницу" товары продают с большой скидкой, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T06:32
2023-11-22T06:32
2023-11-22T06:32
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Только 12% россиян считают, что в "Черную пятницу" товары продают с большой скидкой, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ежегодно в последнюю пятницу ноября часть магазинов проводят акцию "Черная пятница" - день значительных скидок и распродаж. В этот день почти все товары продаются с большими скидками, считают 12% россиян, четверть (25%) думает, что найти товары со скидкой трудно, но можно, 23% сообщили, что цены - как в обычные дни, скидок нет, 15% думают, что, наоборот, цены выше, чем в обычные дни, и вместо скидок наценки, 25% - затруднились с ответом. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 ноября 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20231122/vtsiom-1910952985.html
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общество, россия, вциом, черная пятница
Общество, Россия, ВЦИОМ, Черная пятница
ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к скидкам в "Черную пятницу"
ВЦИОМ: только 12% россиян считают скидку в "Черную пятницу" большой
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Только 12% россиян считают, что в "Черную пятницу" товары продают с большой скидкой, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ежегодно в последнюю пятницу ноября часть магазинов проводят акцию "Черная пятница" - день значительных скидок и распродаж.
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В этот день почти все товары продаются с большими скидками, считают 12% россиян, четверть (25%) думает, что найти товары со скидкой трудно, но можно, 23% сообщили, что цены - как в обычные дни, скидок нет, 15% думают, что, наоборот, цены выше, чем в обычные дни, и вместо скидок наценки, 25% - затруднились с ответом.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проведен 12 ноября 2023 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ
. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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