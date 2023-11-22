https://ria.ru/20231122/sk-1910999470.html

В Приангарье мужчина погиб из-за нападения стаи бродячих собак

В Приангарье мужчина погиб из-за нападения стаи бродячих собак - РИА Новости, 22.11.2023

В Приангарье мужчина погиб из-за нападения стаи бродячих собак

После нападения стаи бродячих собак в Усолье-Сибирском скончался мужчина, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает СУСК РФ по Иркутской... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:06

2023-11-22T11:06

2023-11-22T11:07

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ИРКУТСК, 22 ноя - РИА Новости. После нападения стаи бродячих собак в Усолье-Сибирском скончался мужчина, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает СУСК РФ по Иркутской области в Telegram. "Днем 17 ноября вблизи старого Китойского моста в районе СНТ "Нептун" произошло нападение стаи бродячих собак на 71-летнего мужчину, который скончался по пути следования в больницу… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Отмечается, что причиной смерти мужчины стали множественные рваные раны головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, сопровождавшиеся массивной кровопотерей на фоне общего переохлаждения организма. Следователями проведен осмотр места происшествия, в администрации Усольского районного муниципального образования истребована документация по заключению муниципальных контрактов по отлову бродячих собак в 2023 году.

https://ria.ru/20231118/napadenie-1910256374.html

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происшествия, россия, усолье-сибирское, иркутская область, общество, собаки