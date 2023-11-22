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В Приангарье мужчина погиб из-за нападения стаи бродячих собак - РИА Новости, 22.11.2023
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11:06 22.11.2023 (обновлено: 11:07 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/sk-1910999470.html
В Приангарье мужчина погиб из-за нападения стаи бродячих собак
В Приангарье мужчина погиб из-за нападения стаи бродячих собак - РИА Новости, 22.11.2023
В Приангарье мужчина погиб из-за нападения стаи бродячих собак
После нападения стаи бродячих собак в Усолье-Сибирском скончался мужчина, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает СУСК РФ по Иркутской... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:06
2023-11-22T11:07
происшествия
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усолье-сибирское
иркутская область
общество
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ИРКУТСК, 22 ноя - РИА Новости. После нападения стаи бродячих собак в Усолье-Сибирском скончался мужчина, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает СУСК РФ по Иркутской области в Telegram. "Днем 17 ноября вблизи старого Китойского моста в районе СНТ "Нептун" произошло нападение стаи бродячих собак на 71-летнего мужчину, который скончался по пути следования в больницу… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Отмечается, что причиной смерти мужчины стали множественные рваные раны головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, сопровождавшиеся массивной кровопотерей на фоне общего переохлаждения организма. Следователями проведен осмотр места происшествия, в администрации Усольского районного муниципального образования истребована документация по заключению муниципальных контрактов по отлову бродячих собак в 2023 году.
https://ria.ru/20231118/napadenie-1910256374.html
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происшествия, россия, усолье-сибирское, иркутская область, общество, собаки
Происшествия, Россия, Усолье-Сибирское, Иркутская область, Общество, Собаки
В Приангарье мужчина погиб из-за нападения стаи бродячих собак

СК: после нападения стаи бродячих собак в Усолье-Сибирском умер мужчина

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкБродячие собаки
Бродячие собаки - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Бродячие собаки. Архивное фото
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ИРКУТСК, 22 ноя - РИА Новости. После нападения стаи бродячих собак в Усолье-Сибирском скончался мужчина, возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает СУСК РФ по Иркутской области в Telegram.
«
"Днем 17 ноября вблизи старого Китойского моста в районе СНТ "Нептун" произошло нападение стаи бродячих собак на 71-летнего мужчину, который скончался по пути следования в больницу… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной смерти мужчины стали множественные рваные раны головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, сопровождавшиеся массивной кровопотерей на фоне общего переохлаждения организма.
Следователями проведен осмотр места происшествия, в администрации Усольского районного муниципального образования истребована документация по заключению муниципальных контрактов по отлову бродячих собак в 2023 году.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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ПроисшествияРоссияУсолье-СибирскоеИркутская областьОбществоСобаки
 
 
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