https://ria.ru/20231122/sk-1910984489.html

В Подмосковье при пожаре в доме погибли двое детей, их отец и дедушка

В Подмосковье при пожаре в доме погибли двое детей, их отец и дедушка - РИА Новости, 22.11.2023

В Подмосковье при пожаре в доме погибли двое детей, их отец и дедушка

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в подмосковных Люберцах, еще двое человек госпитализированы, возбуждено уголовное... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:11

2023-11-22T10:11

2023-11-22T10:18

происшествия

люберцы

московская область (подмосковье)

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

пожар

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в подмосковных Люберцах, еще двое человек госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По ее словам, 22 ноября в частном доме в СНТ "Ново-Марусино" в Люберцах в результате хлопка бытового газа произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружены тела двоих детей 7 и 10 лет, а также их дедушки и отца. Бабушку и мать малолетних госпитализировали. "По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сказала Врадий. Сейчас на месте работают экстренные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, проводится осмотр.

https://ria.ru/20231122/pozhar-1910962940.html

люберцы

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происшествия, люберцы, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), пожар