Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье при пожаре в доме погибли двое детей, их отец и дедушка - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 22.11.2023 (обновлено: 10:18 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/sk-1910984489.html
В Подмосковье при пожаре в доме погибли двое детей, их отец и дедушка
В Подмосковье при пожаре в доме погибли двое детей, их отец и дедушка - РИА Новости, 22.11.2023
В Подмосковье при пожаре в доме погибли двое детей, их отец и дедушка
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в подмосковных Люберцах, еще двое человек госпитализированы, возбуждено уголовное... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:11
2023-11-22T10:18
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
пожар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910986137_0:2:1024:578_1920x0_80_0_0_1c9c5013ea8c0bca6e74372a15756ebb.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в подмосковных Люберцах, еще двое человек госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий. По ее словам, 22 ноября в частном доме в СНТ "Ново-Марусино" в Люберцах в результате хлопка бытового газа произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружены тела двоих детей 7 и 10 лет, а также их дедушки и отца. Бабушку и мать малолетних госпитализировали. "По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сказала Врадий. Сейчас на месте работают экстренные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, проводится осмотр.
https://ria.ru/20231122/pozhar-1910962940.html
люберцы
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910986137_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_b1c0faffa3346abda2fd62b21dd8f669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, люберцы, московская область (подмосковье), россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), пожар
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар
В Подмосковье при пожаре в доме погибли двое детей, их отец и дедушка

СК: четыре человека погибли при пожаре в частном доме в подмосковных Люберцах

© Фото : ГСУ СК России по Московской области/TelegramПоследствия пожара в частном доме в Люберцах. 22 ноября 2023
Последствия пожара в частном доме в Люберцах. 22 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : ГСУ СК России по Московской области/Telegram
Последствия пожара в частном доме в Люберцах. 22 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном доме в подмосковных Люберцах, еще двое человек госпитализированы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По ее словам, 22 ноября в частном доме в СНТ "Ново-Марусино" в Люберцах в результате хлопка бытового газа произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружены тела двоих детей 7 и 10 лет, а также их дедушки и отца. Бабушку и мать малолетних госпитализировали.
«
"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сказала Врадий.
Сейчас на месте работают экстренные службы, следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, проводится осмотр.
Пожар в жилом доме в Улан-Удэ. 22 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
После пожара в жилом доме в Улан-Удэ в реанимацию попали пятеро детей
Вчера, 07:42
 
ПроисшествияЛюберцыМосковская область (Подмосковье)РоссияОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Пожар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала