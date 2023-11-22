https://ria.ru/20231122/singapur-1911001910.html

Посольство прокомментировало попытку отменить Российскую неделю в Сингапуре

Посольство прокомментировало попытку отменить Российскую неделю в Сингапуре - РИА Новости, 22.11.2023

Посольство прокомментировало попытку отменить Российскую неделю в Сингапуре

Попытка дипмиссии Украины сорвать проведение Российской недели в Сингапуре провалилась, об этом свидетельствует повышенный интерес местных жителей к посвященным РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:23

2023-11-22T11:23

2023-11-22T11:23

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Попытка дипмиссии Украины сорвать проведение Российской недели в Сингапуре провалилась, об этом свидетельствует повышенный интерес местных жителей к посвященным российской культуре мероприятиям, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Сингапуре. Ранее российское посольство в Сингапуре осудило попытку украинской дипмиссии отметить Российскую неделю. В частности, мероприятие, посвященное российским кинокартинам, проходит 22-24 ноября. На своей странице в соцсети посольство Украины в Сингапуре выступило с призывом бойкотировать фильмы. "Что касается деятельности посольства Украины, то она, видимо, является продолжением общей линии Киева на отмену всего русского. Других аргументов у киевских властей, очевидно, нет. Полные залы наших мероприятий свидетельствуют о провале украинских попыток сорвать праздник российской культуры", - отметили в российском диппредставительстве. Посольство подчеркнуло, что сам факт проведения Российской недели в Сингапуре свидетельствует, что интерес к культуре России и ее созидательной повестке в Азиатско-Тихоокеанском регионе "несомненно, присутствует". "Поблагодарим город-государство за предоставленную возможность продемонстрировать наши достижения в этой области", - подчеркнули в российской дипмиссии.

https://ria.ru/20231121/argentina-1910859552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сингапур (город), украина, россия, новости культуры