https://ria.ru/20231122/singapur-1911001910.html
Посольство прокомментировало попытку отменить Российскую неделю в Сингапуре
Посольство прокомментировало попытку отменить Российскую неделю в Сингапуре - РИА Новости, 22.11.2023
Посольство прокомментировало попытку отменить Российскую неделю в Сингапуре
Попытка дипмиссии Украины сорвать проведение Российской недели в Сингапуре провалилась, об этом свидетельствует повышенный интерес местных жителей к посвященным РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:23
2023-11-22T11:23
2023-11-22T11:23
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Попытка дипмиссии Украины сорвать проведение Российской недели в Сингапуре провалилась, об этом свидетельствует повышенный интерес местных жителей к посвященным российской культуре мероприятиям, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Сингапуре. Ранее российское посольство в Сингапуре осудило попытку украинской дипмиссии отметить Российскую неделю. В частности, мероприятие, посвященное российским кинокартинам, проходит 22-24 ноября. На своей странице в соцсети посольство Украины в Сингапуре выступило с призывом бойкотировать фильмы. "Что касается деятельности посольства Украины, то она, видимо, является продолжением общей линии Киева на отмену всего русского. Других аргументов у киевских властей, очевидно, нет. Полные залы наших мероприятий свидетельствуют о провале украинских попыток сорвать праздник российской культуры", - отметили в российском диппредставительстве. Посольство подчеркнуло, что сам факт проведения Российской недели в Сингапуре свидетельствует, что интерес к культуре России и ее созидательной повестке в Азиатско-Тихоокеанском регионе "несомненно, присутствует". "Поблагодарим город-государство за предоставленную возможность продемонстрировать наши достижения в этой области", - подчеркнули в российской дипмиссии.
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РИА Новости
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в мире, сингапур (город), украина, россия, новости культуры
Культура, В мире, Сингапур (город), Украина, Россия, Новости культуры
Посольство прокомментировало попытку отменить Российскую неделю в Сингапуре
Посольство: попытка Украины сорвать Российскую неделю в Сингапуре провалилась
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Попытка дипмиссии Украины сорвать проведение Российской недели в Сингапуре провалилась, об этом свидетельствует повышенный интерес местных жителей к посвященным российской культуре мероприятиям, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Сингапуре.
Ранее российское посольство в Сингапуре осудило попытку украинской дипмиссии отметить Российскую неделю. В частности, мероприятие, посвященное российским кинокартинам, проходит 22-24 ноября. На своей странице в соцсети посольство Украины в Сингапуре выступило с призывом бойкотировать фильмы.
"Что касается деятельности посольства Украины, то она, видимо, является продолжением общей линии Киева
на отмену всего русского. Других аргументов у киевских властей, очевидно, нет. Полные залы наших мероприятий свидетельствуют о провале украинских попыток сорвать праздник российской культуры", - отметили в российском диппредставительстве. Посольство подчеркнуло, что сам факт проведения Российской недели в Сингапуре свидетельствует, что интерес к культуре России и ее созидательной повестке в Азиатско-Тихоокеанском регионе "несомненно, присутствует".
"Поблагодарим город-государство за предоставленную возможность продемонстрировать наши достижения в этой области", - подчеркнули в российской дипмиссии.
Отмена России в Аргентине не состоялась, считает посол в Буэнос-Айресе