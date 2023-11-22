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Шольц на онлайн-саммите G20 призвал Путина закончить СВО и вывести войска
Шольц на онлайн-саммите G20 призвал Путина закончить СВО и вывести войска - РИА Новости, 22.11.2023
Шольц на онлайн-саммите G20 призвал Путина закончить СВО и вывести войска
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время саммита G20 призвал президента России Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T21:21
2023-11-22T21:21
2023-11-22T22:23
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время саммита G20 призвал президента России Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине."Президент России сегодня впервые с начала вторжения в Украину принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20. Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил вторжение и вывел войска с территории Украины, чтобы эта война, наконец, закончилась", — сказал немецкий политик на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он утверждает, что Германия выступает за длительный и справедливый мир на Украине на основе Устава ООН. Кроме того, по словам Шольца, ФРГ и Италия подтверждают свою готовность поддерживать бывшую советскую республику столько, сколько потребуется. Путин, выступая на виртуальном саммите G20, напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, это киевские власти публично объявили о выходе из переговорного процесса.В Кремле также не раз подчеркивали, что Москва не отказывается от переговоров. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок. По его словам, абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации, что возможно только военным путем.Российский лидер, со своей стороны, отмечал, что если в Киеве хотят переговоров, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего их проводить. Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России, указал он.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц, Большая двадцатка, ООН, Джорджа Мелони
Шольц на онлайн-саммите G20 призвал Путина закончить СВО и вывести войска
Шольц заявил, что на онлайн-саммите G20 призвал Путина закончить СВО на Украине
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время саммита G20 призвал президента России Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине.
"Президент России сегодня впервые с начала вторжения в Украину
принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20. Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил вторжение и вывел войска с территории Украины, чтобы эта война, наконец, закончилась", — сказал немецкий политик на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони
.
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Он утверждает, что Германия выступает за длительный и справедливый мир на Украине на основе Устава ООН
.
Кроме того, по словам Шольца, ФРГ и Италия подтверждают свою готовность поддерживать бывшую советскую республику столько, сколько потребуется.
Путин, выступая на виртуальном саммите G20, напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, это киевские власти публично объявили о выходе из переговорного процесса.
В Кремле также не раз подчеркивали, что Москва не отказывается от переговоров. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок. По его словам, абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации, что возможно только военным путем.
Российский лидер, со своей стороны, отмечал, что если в Киеве хотят переговоров, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего их проводить. Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России, указал он.
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