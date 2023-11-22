https://ria.ru/20231122/sholts-1911191325.html

Шольц на онлайн-саммите G20 призвал Путина закончить СВО и вывести войска

Шольц на онлайн-саммите G20 призвал Путина закончить СВО и вывести войска - РИА Новости, 22.11.2023

Шольц на онлайн-саммите G20 призвал Путина закончить СВО и вывести войска

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время саммита G20 призвал президента России Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T21:21

2023-11-22T21:21

2023-11-22T22:23

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

германия

владимир путин

олаф шольц

большая двадцатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696908_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_efe3e62e6647474b87a1f57bc7848217.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время саммита G20 призвал президента России Владимира Путина завершить спецоперацию на Украине."Президент России сегодня впервые с начала вторжения в Украину принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20. Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил вторжение и вывел войска с территории Украины, чтобы эта война, наконец, закончилась", — сказал немецкий политик на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он утверждает, что Германия выступает за длительный и справедливый мир на Украине на основе Устава ООН. Кроме того, по словам Шольца, ФРГ и Италия подтверждают свою готовность поддерживать бывшую советскую республику столько, сколько потребуется. Путин, выступая на виртуальном саммите G20, напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной, это киевские власти публично объявили о выходе из переговорного процесса.В Кремле также не раз подчеркивали, что Москва не отказывается от переговоров. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок. По его словам, абсолютным приоритетом остается достижение целей спецоперации, что возможно только военным путем.Российский лидер, со своей стороны, отмечал, что если в Киеве хотят переговоров, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего их проводить. Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России, указал он.

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, германия, владимир путин, олаф шольц, большая двадцатка, оон, джорджа мелони