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Вован и Лексус позвонили Шарлоту от имени Зеленского - РИА Новости, 22.11.2023
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20:41 22.11.2023 (обновлено: 22:11 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/sharlot-1911185138.html
Вован и Лексус позвонили Шарлоту от имени Зеленского
Вован и Лексус позвонили Шарлоту от имени Зеленского - РИА Новости, 22.11.2023
Вован и Лексус позвонили Шарлоту от имени Зеленского
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали в своем Telegram-канале, как позвонили певцу Эдуарду Шарлоту от имени Владимира... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T20:41
2023-11-22T22:11
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали в своем Telegram-канале, как позвонили певцу Эдуарду Шарлоту от имени Владимира Зеленского."Показываем, как Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речовку о "москалях", думая, что с ним разговаривает "Зеленский", — говорится в сопровождающем видео сообщении.В среду Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил исполнителю 13 суток ареста за мелкое хулиганство.Минувшей ночью Шарлота задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. Ему вменяли несколько административных правонарушений, в том числе по статьям о дискредитации армии и умышленной порче паспорта.В пресс-службе суда пояснили, что под статью о мелком хулиганстве музыкант попал из-за того, что "выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал". Это происходило около двух часов ночи на набережной Обводного канала, 205. По данным из открытых источников, там находится 77-й отдел полиции Адмиралтейского района Петербурга.В июне певец опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков денег на обратный билет.Вскоре после задержания исполнителя в Пулково глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала ролик, в котором тот извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.
https://ria.ru/20231105/rozygrysh-1907597097.html
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лига безопасного интернета, youtube, алексей столяров (лексус), владимир кузнецов (вован), владимир зеленский, украина, россия, санкт-петербург, пулково (аэропорт), ереван
Лига безопасного интернета, YouTube, Алексей Столяров (Лексус), Владимир Кузнецов (Вован), Владимир Зеленский, Украина, Россия, Санкт-Петербург, Пулково (аэропорт), Ереван
Вован и Лексус позвонили Шарлоту от имени Зеленского

Вован и Лексус позвонили Шарлоту от имени Зеленского, певец спел гимн Украины

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВладимир Кузнецов и Алексей Столяров
Владимир Кузнецов и Алексей Столяров - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали в своем Telegram-канале, как позвонили певцу Эдуарду Шарлоту от имени Владимира Зеленского.
"Показываем, как Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речовку о "москалях", думая, что с ним разговаривает "Зеленский", — говорится в сопровождающем видео сообщении.
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В среду Ленинский райсуд Санкт-Петербурга назначил исполнителю 13 суток ареста за мелкое хулиганство.
Минувшей ночью Шарлота задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. Ему вменяли несколько административных правонарушений, в том числе по статьям о дискредитации армии и умышленной порче паспорта.
В пресс-службе суда пояснили, что под статью о мелком хулиганстве музыкант попал из-за того, что "выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал". Это происходило около двух часов ночи на набережной Обводного канала, 205. По данным из открытых источников, там находится 77-й отдел полиции Адмиралтейского района Петербурга.

Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека за щеку" (14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.

В июне певец опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков денег на обратный билет.
Вскоре после задержания исполнителя в Пулково глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала ролик, в котором тот извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.
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Лига безопасного интернетаYouTubeАлексей Столяров (Лексус)Владимир Кузнецов (Вован)Владимир ЗеленскийУкраинаРоссияСанкт-ПетербургПулково (аэропорт)Ереван
 
 
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