https://ria.ru/20231122/sharlot-1911052860.html
Отец певца Шарлота заявил о готовности поддержать сына
Отец певца Шарлота заявил о готовности поддержать сына - РИА Новости, 22.11.2023
Отец певца Шарлота заявил о готовности поддержать сына
Отец певца Эдуарда Шарлота Валерий сообщил РИА Новости, что готов поддержать сына, с которым потерял связь после его отъезда в Армению. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:18
2023-11-22T14:18
2023-11-22T14:18
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САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Отец певца Эдуарда Шарлота Валерий сообщил РИА Новости, что готов поддержать сына, с которым потерял связь после его отъезда в Армению. В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. В среду в аэропорту "Пулково" певца, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции. Артист извинился за то, что сжег паспорт, соответствующую видеозапись опубликовала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. "Когда он улетел в Армению, у меня с ним связи не было, потому что он поменял номер телефона. Соответственно, его новых контактов просто не было, и мы не общались. Конечно, я готов его поддержать, я же ставил его на путь истинный, я его вывел на музыкальную стезю", - сообщил Валерий. При этом отец артиста рассказал, что когда виделся в последний раз с сыном в Самаре, они обсуждали его новые альбомы, творчество, что "никак не связано с политикой". "Что произошло потом - мы и не виделись, и не могли это обсуждать", - отметил Валерий. Перед возвращением в Россию Эдуард Шарлот с отцом не связывался. Также Валерий сообщил, что его сын не подлежит призыву в армию, так как во время прохождения медкомиссии в Самаре у него выявили плоскостопие. "Причем комиссия проходила дважды, чтобы не было какой-то фальсификации. Оба раза я его сам подвозил, он меня просил, я поднимался (к рентгенологу) и уточнял: действительно ли у него такой дефект, можно ли его исправить, лечится это или нет? Мне сказали: это навсегда, это диагноз, это уже все. Есть рентгеновские снимки, заключения - все это он отвез в военкомат, на основании этого, естественно, был выдан военный билет", - рассказал Валерий.
https://ria.ru/20231120/khitrost-1910426076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, общество
Отец певца Шарлота заявил о готовности поддержать сына
Отец готов поддержать певца Шарлота, с которым потерял связь после отъезда из РФ
САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Отец певца Эдуарда Шарлота Валерий сообщил РИА Новости, что готов поддержать сына, с которым потерял связь после его отъезда в Армению.
В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. В среду в аэропорту "Пулково" певца, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции. Артист извинился за то, что сжег паспорт, соответствующую видеозапись опубликовала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«
"Когда он улетел в Армению, у меня с ним связи не было, потому что он поменял номер телефона. Соответственно, его новых контактов просто не было, и мы не общались. Конечно, я готов его поддержать, я же ставил его на путь истинный, я его вывел на музыкальную стезю", - сообщил Валерий.
При этом отец артиста рассказал, что когда виделся в последний раз с сыном в Самаре, они обсуждали его новые альбомы, творчество, что "никак не связано с политикой". "Что произошло потом - мы и не виделись, и не могли это обсуждать", - отметил Валерий. Перед возвращением в Россию Эдуард Шарлот с отцом не связывался.
Также Валерий сообщил, что его сын не подлежит призыву в армию, так как во время прохождения медкомиссии в Самаре у него выявили плоскостопие. "Причем комиссия проходила дважды, чтобы не было какой-то фальсификации. Оба раза я его сам подвозил, он меня просил, я поднимался (к рентгенологу) и уточнял: действительно ли у него такой дефект, можно ли его исправить, лечится это или нет? Мне сказали: это навсегда, это диагноз, это уже все. Есть рентгеновские снимки, заключения - все это он отвез в военкомат, на основании этого, естественно, был выдан военный билет", - рассказал Валерий.
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