https://ria.ru/20231122/sharlot-1910996262.html

Певец Шарлот сделал заявление в отделе полиции после сожжения паспорта

Певец Шарлот сделал заявление в отделе полиции после сожжения паспорта - РИА Новости, 22.11.2023

Певец Шарлот сделал заявление в отделе полиции после сожжения паспорта

Певец Эдуард Шарлот извинился за то, что сжег паспорт. Видеозапись опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:56

2023-11-22T10:56

2023-11-22T10:56

шоубиз

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот извинился за то, что сжег паспорт. Видеозапись опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. "Я сжег паспорт Российской Федерации, потому что был ошибочно помешан на ложной информации, простите, я больше так не буду", — сказал он.Причиной задержания Шарлот назвал "осечкой в понимании происходящего". Ранее стало известно, что в аэропорту Пулково артиста, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции. В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. Музыкант отметил, что по возвращении планирует записать новый альбом, а до этого пожить какое-то время "где-нибудь на природе".

https://ria.ru/20231102/milokhin-1906998127.html

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лига безопасного интернета, россия, пулково (аэропорт), новости шоу-бизнеса