Певец Шарлот сделал заявление в отделе полиции после сожжения паспорта
Певец Шарлот извинился в отделе полиции за сожжение российского паспорта
Певец Шарлот. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот извинился за то, что сжег паспорт. Видеозапись опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.
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"Я сжег паспорт Российской Федерации, потому что был ошибочно помешан на ложной информации, простите, я больше так не буду", — сказал он.
Причиной задержания Шарлот назвал "осечкой в понимании происходящего".
Ранее стало известно, что в аэропорту Пулково артиста, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции.
В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину.
Музыкант отметил, что по возвращении планирует записать новый альбом, а до этого пожить какое-то время "где-нибудь на природе".
Ранее стало известно, что в аэропорту Пулково артиста, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции.
В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину.
Музыкант отметил, что по возвращении планирует записать новый альбом, а до этого пожить какое-то время "где-нибудь на природе".