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В Севастополе перекрыли рейд - РИА Новости, 22.11.2023
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08:37 22.11.2023 (обновлено: 08:40 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/sevastopol-1910967544.html
В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе перекрыли рейд - РИА Новости, 22.11.2023
В Севастополе перекрыли рейд
Катера и паромы прекратили движение в Севастопольской бухте, рейд закрыт, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T08:37
2023-11-22T08:40
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Катера и паромы прекратили движение в Севастопольской бухте, рейд закрыт, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале."Движение морского пассажирского транспорта остановлено", - говорится в сообщении ведомства. Причины остановки движения морского транспорта не поясняются. На площадях Нахимова и Захарова по обе стороны бухты организована работа наземного общественного транспорта.
https://ria.ru/20231122/pvo-1910967133.html
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севастополь, общество
Севастополь, Общество
В Севастополе перекрыли рейд

В Севастополе утром в среду перекрыли рейд

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Катера и паромы прекратили движение в Севастопольской бухте, рейд закрыт, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.
"Движение морского пассажирского транспорта остановлено", - говорится в сообщении ведомства.
Причины остановки движения морского транспорта не поясняются.
На площадях Нахимова и Захарова по обе стороны бухты организована работа наземного общественного транспорта.
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