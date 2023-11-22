https://ria.ru/20231122/sevastopol-1910967544.html
В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе перекрыли рейд - РИА Новости, 22.11.2023
В Севастополе перекрыли рейд
Катера и паромы прекратили движение в Севастопольской бухте, рейд закрыт, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T08:37
2023-11-22T08:37
2023-11-22T08:40
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Катера и паромы прекратили движение в Севастопольской бухте, рейд закрыт, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале."Движение морского пассажирского транспорта остановлено", - говорится в сообщении ведомства. Причины остановки движения морского транспорта не поясняются. На площадях Нахимова и Захарова по обе стороны бухты организована работа наземного общественного транспорта.
https://ria.ru/20231122/pvo-1910967133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество
В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе утром в среду перекрыли рейд