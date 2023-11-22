https://ria.ru/20231122/semya-1911067078.html

Путин постановил провести в России Год семьи

Путин постановил провести в России Год семьи - РИА Новости, 22.11.2023

Путин постановил провести в России Год семьи

Президент Владимир Путин постановил провести в России Год семьи в 2024 году, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:03

2023-11-22T15:03

2023-11-22T17:27

россия

владимир путин

общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин постановил провести в России Год семьи в 2024 году, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов."В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю: 1. Провести в 2024 году в Российской Федерации Год семьи", — говорится в документе.Согласно указу, правительство до 27 декабря должно:Председателем оргкомитета президент назначил зампреда кабмина Татьяну Голикову.Региональным властям также рекомендовали провести необходимые мероприятия в рамках Года семьи.Документ вступает в силу со дня его подписания, 22 ноября.

https://ria.ru/20231030/semya-1906201662.html

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россия

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, общество, татьяна голикова