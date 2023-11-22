https://ria.ru/20231122/semya-1911067078.html
Путин постановил провести в России Год семьи
Путин постановил провести в России Год семьи - РИА Новости, 22.11.2023
Путин постановил провести в России Год семьи
Президент Владимир Путин постановил провести в России Год семьи в 2024 году, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:03
2023-11-22T15:03
2023-11-22T17:27
россия
владимир путин
общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин постановил провести в России Год семьи в 2024 году, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов."В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю: 1. Провести в 2024 году в Российской Федерации Год семьи", — говорится в документе.Согласно указу, правительство до 27 декабря должно:Председателем оргкомитета президент назначил зампреда кабмина Татьяну Голикову.Региональным властям также рекомендовали провести необходимые мероприятия в рамках Года семьи.Документ вступает в силу со дня его подписания, 22 ноября.
https://ria.ru/20231030/semya-1906201662.html
https://ria.ru/20231102/kapital-1906957594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир путин, общество, татьяна голикова
Россия, Владимир Путин, Общество, Татьяна Голикова
Путин постановил провести в России Год семьи
Путин объявил 2024-й Годом семьи в России
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Президент Владимир Путин постановил провести в России Год семьи в 2024 году, следует из указа на сайте
официального опубликования правовых актов.
"В целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей постановляю: 1. Провести в 2024 году в Российской Федерации Год семьи", — говорится в документе.
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Согласно указу, правительство до 27 декабря должно:
- создать оргкомитет по проведению Года семьи и утвердить его состав;
- обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий;
- определить источники финансирования очередных мероприятий.
Председателем оргкомитета президент назначил зампреда кабмина Татьяну Голикову
.
Региональным властям также рекомендовали провести необходимые мероприятия в рамках Года семьи.
Документ вступает в силу со дня его подписания, 22 ноября.
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