https://ria.ru/20231122/sdelka-1911173203.html

Россия верит, что сделка с ХАМАС будет шагом к деэскалации, заявил Небензя

Россия верит, что сделка с ХАМАС будет шагом к деэскалации, заявил Небензя - РИА Новости, 22.11.2023

Россия верит, что сделка с ХАМАС будет шагом к деэскалации, заявил Небензя

Россия надеется, что сделка по освобождению заложников между Израилем и ХАМАС будет соблюдаться всеми сторонами и станет важным шагом для деэскалации... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T19:45

2023-11-22T19:45

2023-11-22T19:45

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

оон

василий небензя

россия

израиль

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910981546_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_ac43381584e272d4e4c8ad05c623246d.jpg

ООН, 22 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что сделка по освобождению заложников между Израилем и ХАМАС будет соблюдаться всеми сторонами и станет важным шагом для деэскалации обстановки, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Надеемся, что это соглашение будет строго соблюдаться всеми сторонами, способствовать дальнейшему развитию соответствующих контактов в интересах решения острых гуманитарных вопросов, станет важным шагом на пути к общей деэскалации обстановки. Со своей стороны намерены этому всячески способствовать в тесной координации с региональными партнерами", - сказал Небензя. Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Ожидается, что гуманитарная пауза начнется в четверг утром.

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, василий небензя, россия, израиль, в мире