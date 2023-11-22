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Россия верит, что сделка с ХАМАС будет шагом к деэскалации, заявил Небензя
Россия верит, что сделка с ХАМАС будет шагом к деэскалации, заявил Небензя - РИА Новости, 22.11.2023
Россия верит, что сделка с ХАМАС будет шагом к деэскалации, заявил Небензя
Россия надеется, что сделка по освобождению заложников между Израилем и ХАМАС будет соблюдаться всеми сторонами и станет важным шагом для деэскалации... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T19:45
2023-11-22T19:45
2023-11-22T19:45
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ООН, 22 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что сделка по освобождению заложников между Израилем и ХАМАС будет соблюдаться всеми сторонами и станет важным шагом для деэскалации обстановки, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Надеемся, что это соглашение будет строго соблюдаться всеми сторонами, способствовать дальнейшему развитию соответствующих контактов в интересах решения острых гуманитарных вопросов, станет важным шагом на пути к общей деэскалации обстановки. Со своей стороны намерены этому всячески способствовать в тесной координации с региональными партнерами", - сказал Небензя. Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара достигли в среду первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Ожидается, что гуманитарная пауза начнется в четверг утром.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, василий небензя, россия, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, ООН, Василий Небензя, Россия, Израиль, В мире
Россия верит, что сделка с ХАМАС будет шагом к деэскалации, заявил Небензя
Небензя: РФ надеется, что сделка Израиля с ХАМАС станет шагом для деэскалации