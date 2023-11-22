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Израильский парламент одобрил сделку с ХАМАС по пленным, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2023
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04:09 22.11.2023 (обновлено: 04:32 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/sdelka-1910954483.html
Израильский парламент одобрил сделку с ХАМАС по пленным, пишут СМИ
Израильский парламент одобрил сделку с ХАМАС по пленным, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2023
Израильский парламент одобрил сделку с ХАМАС по пленным, пишут СМИ
Израильский кабмин одобрил сделку с ХАМАС об освобождении пленных и паузе в боях в секторе Газа, пишет газета Haaretz. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T04:09
2023-11-22T04:32
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Израильский кабмин одобрил сделку с ХАМАС об освобождении пленных и паузе в боях в секторе Газа, пишет газета Haaretz."Израильский кабинет проголосовал за принятие сделки о временном прекращении огня с ХАМАС, которая будет включать обмен заложников... на палестинских заключенных из израильских тюрем", — говорится в сообщении издания.Ранее 12-й канал израильского телевидения передавал, что Тель-Авив и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков находящихся у палестинского движения заложников в обмен на временное прекращение огня. Подчеркивалось, что на первом этапе освободят 50 человек, а еще несколько десятков человек, вплоть до 100, могут выпустить в обмен на продление режима прекращения огня за рамки срока, предусмотренного на первом этапе сделки.Израильские СМИ также сообщали, что временное прекращение огня продлится четыре дня.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 33 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
https://ria.ru/20231122/netanyakhu-1910944761.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль
Израильский парламент одобрил сделку с ХАМАС по пленным, пишут СМИ

Haaretz: парламент Израиля одобрил сделку с ХАМАС об освобождении пленных

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Израильский кабмин одобрил сделку с ХАМАС об освобождении пленных и паузе в боях в секторе Газа, пишет газета Haaretz.
«
"Израильский кабинет проголосовал за принятие сделки о временном прекращении огня с ХАМАС, которая будет включать обмен заложников... на палестинских заключенных из израильских тюрем", — говорится в сообщении издания.
Ранее 12-й канал израильского телевидения передавал, что Тель-Авив и ХАМАС близки к соглашению по освобождению десятков находящихся у палестинского движения заложников в обмен на временное прекращение огня. Подчеркивалось, что на первом этапе освободят 50 человек, а еще несколько десятков человек, вплоть до 100, могут выпустить в обмен на продление режима прекращения огня за рамки срока, предусмотренного на первом этапе сделки.
Израильские СМИ также сообщали, что временное прекращение огня продлится четыре дня.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Нетаньяху заявил о "тяжелом" решении по заложникам
Вчера, 00:48

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 14 тысяч, пострадали более 33 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСИзраиль
 
 
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