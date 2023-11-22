https://ria.ru/20231122/savelev-1911079517.html
Савельев назвал число иностранных авиакомпаний, летающих в Россию
Савельев назвал число иностранных авиакомпаний, летающих в Россию - РИА Новости, 22.11.2023
Савельев назвал число иностранных авиакомпаний, летающих в Россию
Полеты в Россию по состоянию на 1 ноября выполняют 65 иностранных авиакомпаний, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках совещания с президентом РФ... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:45
2023-11-22T15:45
2023-11-22T15:51
экономика
россия
виталий савельев
владимир путин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779803294_0:0:3235:1821_1920x0_80_0_0_ece7cbe460dfede9cacbe27ef0703755.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полеты в Россию по состоянию на 1 ноября выполняют 65 иностранных авиакомпаний, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. "В настоящее время, по состоянию на 1 ноября 2023 года, 65 иностранных авиакомпаний выполняют прямые рейсы в Россию. В свою очередь, 18 российских пассажирских авиакомпаний выполняют прямые регулярные рейсы в 24 государства",- сказал он. Ранее в ноябре руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрий Ядров сообщал, что полеты в Россию выполняют 59 иностранных авиакомпаний, и это говорит об отсутствии блокады. Всего в Российской Федерации числится 115 зарегистрированных авиакомпаний, но основной объем - 96% - осуществляют 20 топ-авиакомпаний, уточнял он.
https://ria.ru/20231122/ms-21-1911052631.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779803294_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_b1a8858ef7e286f9bab051946fec5b76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, виталий савельев, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Россия, Виталий Савельев, Владимир Путин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Савельев назвал число иностранных авиакомпаний, летающих в Россию
Савельев: полеты в Россию выполняют 65 иностранных авиакомпаний