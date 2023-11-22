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Савельев назвал число иностранных авиакомпаний, летающих в Россию - РИА Новости, 22.11.2023
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15:45 22.11.2023 (обновлено: 15:51 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/savelev-1911079517.html
Савельев назвал число иностранных авиакомпаний, летающих в Россию
Савельев назвал число иностранных авиакомпаний, летающих в Россию - РИА Новости, 22.11.2023
Савельев назвал число иностранных авиакомпаний, летающих в Россию
Полеты в Россию по состоянию на 1 ноября выполняют 65 иностранных авиакомпаний, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках совещания с президентом РФ... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:45
2023-11-22T15:51
экономика
россия
виталий савельев
владимир путин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полеты в Россию по состоянию на 1 ноября выполняют 65 иностранных авиакомпаний, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. "В настоящее время, по состоянию на 1 ноября 2023 года, 65 иностранных авиакомпаний выполняют прямые рейсы в Россию. В свою очередь, 18 российских пассажирских авиакомпаний выполняют прямые регулярные рейсы в 24 государства",- сказал он. Ранее в ноябре руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрий Ядров сообщал, что полеты в Россию выполняют 59 иностранных авиакомпаний, и это говорит об отсутствии блокады. Всего в Российской Федерации числится 115 зарегистрированных авиакомпаний, но основной объем - 96% - осуществляют 20 топ-авиакомпаний, уточнял он.
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экономика, россия, виталий савельев, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Россия, Виталий Савельев, Владимир Путин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Савельев назвал число иностранных авиакомпаний, летающих в Россию

Савельев: полеты в Россию выполняют 65 иностранных авиакомпаний

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Виталий Савельев
Министр транспорта РФ Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Министр транспорта РФ Виталий Савельев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полеты в Россию по состоянию на 1 ноября выполняют 65 иностранных авиакомпаний, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
«
"В настоящее время, по состоянию на 1 ноября 2023 года, 65 иностранных авиакомпаний выполняют прямые рейсы в Россию. В свою очередь, 18 российских пассажирских авиакомпаний выполняют прямые регулярные рейсы в 24 государства",- сказал он.
Ранее в ноябре руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрий Ядров сообщал, что полеты в Россию выполняют 59 иностранных авиакомпаний, и это говорит об отсутствии блокады. Всего в Российской Федерации числится 115 зарегистрированных авиакомпаний, но основной объем - 96% - осуществляют 20 топ-авиакомпаний, уточнял он.
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ЭкономикаРоссияВиталий СавельевВладимир ПутинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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