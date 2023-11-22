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Савельев назвал число иностранных авиакомпаний, летающих в Россию

Савельев назвал число иностранных авиакомпаний, летающих в Россию - РИА Новости, 22.11.2023

Савельев назвал число иностранных авиакомпаний, летающих в Россию

Полеты в Россию по состоянию на 1 ноября выполняют 65 иностранных авиакомпаний, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках совещания с президентом РФ... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:45

2023-11-22T15:45

2023-11-22T15:51

экономика

россия

виталий савельев

владимир путин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полеты в Россию по состоянию на 1 ноября выполняют 65 иностранных авиакомпаний, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным. "В настоящее время, по состоянию на 1 ноября 2023 года, 65 иностранных авиакомпаний выполняют прямые рейсы в Россию. В свою очередь, 18 российских пассажирских авиакомпаний выполняют прямые регулярные рейсы в 24 государства",- сказал он. Ранее в ноябре руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрий Ядров сообщал, что полеты в Россию выполняют 59 иностранных авиакомпаний, и это говорит об отсутствии блокады. Всего в Российской Федерации числится 115 зарегистрированных авиакомпаний, но основной объем - 96% - осуществляют 20 топ-авиакомпаний, уточнял он.

https://ria.ru/20231122/ms-21-1911052631.html

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экономика, россия, виталий савельев, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)