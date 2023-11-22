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Рада утвердила проект постановления о санкциях против России в сфере ВПК
Рада утвердила проект постановления о санкциях против России в сфере ВПК - РИА Новости, 22.11.2023
Рада утвердила проект постановления о санкциях против России в сфере ВПК
Верховная Рада Украины утвердила проект постановления о введении санкций против России и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере сроком на 50 лет, сообщил... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:16
2023-11-22T13:16
2023-11-22T13:16
владимир зеленский
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
санкции в отношении россии
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россия
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Верховная Рада Украины утвердила проект постановления о введении санкций против России и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере сроком на 50 лет, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Проект постановления об утверждении решения Совета нацбезопасности и обороны Украины "о применении санкций к Российской Федерации и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере" был внесен в Раду в понедельник, инициатором выступил Владимир Зеленский. "Рада поддержала постановление об утверждении решения СНБО от 20 ноября 2023 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в РФ и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере". "За" - 304", - написал Железняк.Документом предусматривается введение санкций сроком на 50 лет. Предлагается в том числе прекратить действие совместных проектов и промышленных программ в сфере безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты РФ и Белоруссии, касающихся товаров военного и двойного назначения.
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Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Санкции в отношении России, Украина, Белоруссия, Россия, В мире
Рада утвердила проект постановления о санкциях против России в сфере ВПК
Рада одобрила проект постановления о санкциях против Москвы и Минска в сфере ВПК