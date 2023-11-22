https://ria.ru/20231122/sammit-1911070279.html

Подписание документов по итогам саммита G20 не планируют, заявили в Кремле

Подписание документов по итогам саммита G20 не планируют, заявили в Кремле - РИА Новости, 22.11.2023

Подписание документов по итогам саммита G20 не планируют, заявили в Кремле

Подписания каких-либо документов по итогам виртуального саммита G20, организованного Индией, не планируется, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:13

2023-11-22T15:13

2023-11-22T15:26

большая двадцатка

в мире

дмитрий песков

индия

саммит g20

нарендра моди

владимир путин

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Подписания каких-либо документов по итогам виртуального саммита G20, организованного Индией, не планируется, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На среду Индия созвала виртуальный саммит "двадцатки". В числе тем для обсуждения ситуация в мировой экономике и финансах, климатическая повестка и цифровизация.На вопрос, запланированы ли к подписанию какие либо документы, пресс-секретарь президента ответил отрицательно."Нет", - сказал он.Индия начала свое годовое председательство в G20 с 1 декабря 2022 года. Очный саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. По его итогам премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести виртуальную сессию "Большой двадцатки". На очном саммите была единогласно принята декларация лидеров G20.Песков, говоря ранее о выступлении Путина на саммите G20, отмечал, что "повестка понятна - это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная", и подчеркивал, что "будет изложена позиция Российской Федерации, которая достаточно хорошо известна, последовательна, сбалансирована".В Индии заявили, что ожидают широкого участия мировых лидеров в виртуальном саммите.

https://ria.ru/20231119/putin-1910407439.html

https://ria.ru/20230911/politika-1895544931.html

индия

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большая двадцатка, в мире, дмитрий песков, индия, саммит g20, нарендра моди, владимир путин