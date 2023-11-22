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Свыше 150 случаев незаконной рубки деревьев зафиксировали в Подмосковье - РИА Новости, 22.11.2023
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Новости Подмосковья
 
20:26 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/rubka_derevev-1911183301.html
Свыше 150 случаев незаконной рубки деревьев зафиксировали в Подмосковье
Свыше 150 случаев незаконной рубки деревьев зафиксировали в Подмосковье - РИА Новости, 22.11.2023
Свыше 150 случаев незаконной рубки деревьев зафиксировали в Подмосковье
В Московской области зафиксировали более 150 случаев незаконной рубки лесных насаждений с начала текущего года, в большинстве случаев виновные установлены,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T20:26
2023-11-22T20:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
вырубка деревьев
леса
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Московской области зафиксировали более 150 случаев незаконной рубки лесных насаждений с начала текущего года, в большинстве случаев виновные установлены, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. "При проведении государственного контроля за состоянием и использованием лесного фонда с начала 2023 года выявлено 155 случаев незаконной рубки лесных насаждений общим объемом 858,265 кубических метра. В 112 случаях виновные установлены, по остальным совместно с сотрудниками полиции ведется поиск нарушителей", - сказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов, его цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, размер вреда, который нанесли лесному фонду, оценен специалистами в сумму, превышающую 19 миллионов рублей. Ответственность за незаконную рубку зеленых насаждений предусмотрена статьей 260 УК РФ. За деяние в крупном размере законодательством предусмотрено максимальное наказание, вплоть до лишения свободы на срок до семи лет со штрафом.
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московская область (подмосковье), вырубка деревьев, леса
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Вырубка деревьев, Леса

Свыше 150 случаев незаконной рубки деревьев зафиксировали в Подмосковье

© Фото : Комитет лесного хозяйства Московской области/ВКонтактеСотрудник Комитета лесного хозяйства Московской области на месте незаконно вырубленных лесных насаждений
Сотрудник Комитета лесного хозяйства Московской области на месте незаконно вырубленных лесных насаждений - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Комитет лесного хозяйства Московской области/ВКонтакте
Сотрудник Комитета лесного хозяйства Московской области на месте незаконно вырубленных лесных насаждений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Московской области зафиксировали более 150 случаев незаконной рубки лесных насаждений с начала текущего года, в большинстве случаев виновные установлены, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.
"При проведении государственного контроля за состоянием и использованием лесного фонда с начала 2023 года выявлено 155 случаев незаконной рубки лесных насаждений общим объемом 858,265 кубических метра. В 112 случаях виновные установлены, по остальным совместно с сотрудниками полиции ведется поиск нарушителей", - сказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов, его цитирует пресс-служба.
Как отметили в ведомстве, размер вреда, который нанесли лесному фонду, оценен специалистами в сумму, превышающую 19 миллионов рублей.
Ответственность за незаконную рубку зеленых насаждений предусмотрена статьей 260 УК РФ. За деяние в крупном размере законодательством предусмотрено максимальное наказание, вплоть до лишения свободы на срок до семи лет со штрафом.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Вырубка деревьевЛеса
 
 
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