https://ria.ru/20231122/rubka_derevev-1911183301.html

Свыше 150 случаев незаконной рубки деревьев зафиксировали в Подмосковье

Свыше 150 случаев незаконной рубки деревьев зафиксировали в Подмосковье - РИА Новости, 22.11.2023

Свыше 150 случаев незаконной рубки деревьев зафиксировали в Подмосковье

В Московской области зафиксировали более 150 случаев незаконной рубки лесных насаждений с начала текущего года, в большинстве случаев виновные установлены,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T20:26

2023-11-22T20:26

2023-11-22T20:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

вырубка деревьев

леса

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Московской области зафиксировали более 150 случаев незаконной рубки лесных насаждений с начала текущего года, в большинстве случаев виновные установлены, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона. "При проведении государственного контроля за состоянием и использованием лесного фонда с начала 2023 года выявлено 155 случаев незаконной рубки лесных насаждений общим объемом 858,265 кубических метра. В 112 случаях виновные установлены, по остальным совместно с сотрудниками полиции ведется поиск нарушителей", - сказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов, его цитирует пресс-служба. Как отметили в ведомстве, размер вреда, который нанесли лесному фонду, оценен специалистами в сумму, превышающую 19 миллионов рублей. Ответственность за незаконную рубку зеленых насаждений предусмотрена статьей 260 УК РФ. За деяние в крупном размере законодательством предусмотрено максимальное наказание, вплоть до лишения свободы на срок до семи лет со штрафом.

https://ria.ru/20231026/podmoskove-1905344027.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), вырубка деревьев, леса