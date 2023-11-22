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Путин рассказал об участии женщин в российской экономике - РИА Новости, 22.11.2023
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16:51 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/rossiya-1911113198.html
Путин рассказал об участии женщин в российской экономике
Путин рассказал об участии женщин в российской экономике - РИА Новости, 22.11.2023
Путин рассказал об участии женщин в российской экономике
Россия предпринимает реальные шаги для обеспечения более активного участия женщин в экономике и в других сферах - женщины занимают значимые позиции в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:51
2023-11-22T16:51
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия предпринимает реальные шаги для обеспечения более активного участия женщин в экономике и в других сферах - женщины занимают значимые позиции в государственном управлении и бизнесе, руководят ведущими предприятиями и общественными организациями, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в режиме видеоконференции принял участие во внеочередном саммите "Группы двадцати". "В нашей стране предпринимаются реальные шаги по обеспечению более активного участия женщин в экономике и в других сферах жизни. Сегодня женщины занимают прочные и значимые позиции в государственном управлении, в бизнесе, руководят многими ведущими предприятиями, научными институтами и общественными организациями", - сказал Путин в ходе выступления на саммите. Он высоко оценил усилия индийского председательства в "Группе двадцати" и пожелал успеха Бразилии, которые следующими примут на себя эти обязанности.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал об участии женщин в российской экономике

Путин: россиянки занимают значимые позиции в госуправлении и бизнесе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия предпринимает реальные шаги для обеспечения более активного участия женщин в экономике и в других сферах - женщины занимают значимые позиции в государственном управлении и бизнесе, руководят ведущими предприятиями и общественными организациями, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в режиме видеоконференции принял участие во внеочередном саммите "Группы двадцати".
"В нашей стране предпринимаются реальные шаги по обеспечению более активного участия женщин в экономике и в других сферах жизни. Сегодня женщины занимают прочные и значимые позиции в государственном управлении, в бизнесе, руководят многими ведущими предприятиями, научными институтами и общественными организациями", - сказал Путин в ходе выступления на саммите.
Он высоко оценил усилия индийского председательства в "Группе двадцати" и пожелал успеха Бразилии, которые следующими примут на себя эти обязанности.
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