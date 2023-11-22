https://ria.ru/20231122/rossiya-1911113198.html
Путин рассказал об участии женщин в российской экономике
Путин рассказал об участии женщин в российской экономике - РИА Новости, 22.11.2023
Путин рассказал об участии женщин в российской экономике
Россия предпринимает реальные шаги для обеспечения более активного участия женщин в экономике и в других сферах - женщины занимают значимые позиции в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:51
2023-11-22T16:51
2023-11-22T16:51
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия предпринимает реальные шаги для обеспечения более активного участия женщин в экономике и в других сферах - женщины занимают значимые позиции в государственном управлении и бизнесе, руководят ведущими предприятиями и общественными организациями, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в режиме видеоконференции принял участие во внеочередном саммите "Группы двадцати". "В нашей стране предпринимаются реальные шаги по обеспечению более активного участия женщин в экономике и в других сферах жизни. Сегодня женщины занимают прочные и значимые позиции в государственном управлении, в бизнесе, руководят многими ведущими предприятиями, научными институтами и общественными организациями", - сказал Путин в ходе выступления на саммите. Он высоко оценил усилия индийского председательства в "Группе двадцати" и пожелал успеха Бразилии, которые следующими примут на себя эти обязанности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал об участии женщин в российской экономике
Путин: россиянки занимают значимые позиции в госуправлении и бизнесе
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия предпринимает реальные шаги для обеспечения более активного участия женщин в экономике и в других сферах - женщины занимают значимые позиции в государственном управлении и бизнесе, руководят ведущими предприятиями и общественными организациями, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в режиме видеоконференции принял участие во внеочередном саммите "Группы двадцати".
"В нашей стране предпринимаются реальные шаги по обеспечению более активного участия женщин в экономике и в других сферах жизни. Сегодня женщины занимают прочные и значимые позиции в государственном управлении, в бизнесе, руководят многими ведущими предприятиями, научными институтами и общественными организациями", - сказал Путин в ходе выступления на саммите.
Он высоко оценил усилия индийского председательства в "Группе двадцати" и пожелал успеха Бразилии
, которые следующими примут на себя эти обязанности.
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