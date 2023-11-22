https://ria.ru/20231122/ros-1911077003.html
Космонавт сравнил будущий полет РОС с посещением другой планеты
Космонавт сравнил будущий полет РОС с посещением другой планеты - РИА Новости, 22.11.2023
Космонавт сравнил будущий полет РОС с посещением другой планеты
Полёт Российской орбитальной станции (РОС) по высокоширотной орбите даст такой массив ранее недоступных данных о Земле, что будет сравним с полётом вокруг... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:37
2023-11-22T15:37
2023-11-22T15:37
наука
россия
сергей корсаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151762/24/1517622483_0:161:1600:1061_1920x0_80_0_0_391df78027928de51a7585ac802be894.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полёт Российской орбитальной станции (РОС) по высокоширотной орбите даст такой массив ранее недоступных данных о Земле, что будет сравним с полётом вокруг другой планеты, считает российский космонавт Сергей Корсаков. "Несильно преувеличу, если скажу, что полёт на орбите РОС будет сравним с полётом вокруг новой планеты", - заявил Корсаков на Aerospace Science Week. По его словам, орбита, на которой будет летать станция, даст "колоссальные возможности для расширения знаний о Земле". И утвердительно ответил на вопрос, хотел бы он сам слетать на РОС. Первый модуль РОС планируется запустить в 2027 году, а через пять лет – завершить строительство станции на орбите. Она будет состоять из научно-энергетического, узлового, шлюзового, базового и целевых модулей. Станция будет размещена на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса, что даст возможность полностью видеть территорию России. Сейчас с борта Международной космической станции, которая летает на орбите с наклонением 51,6 градуса, это невозможно.
https://ria.ru/20231027/roskosmos-1905527652.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151762/24/1517622483_184:0:1599:1061_1920x0_80_0_0_85fd685aa0d8168f8df469edb1387856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей корсаков
Наука, Россия, Сергей Корсаков
Космонавт сравнил будущий полет РОС с посещением другой планеты
Космонавт Корсаков: полет РОС будет сравним с полетом вокруг новой планеты
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полёт Российской орбитальной станции (РОС) по высокоширотной орбите даст такой массив ранее недоступных данных о Земле, что будет сравним с полётом вокруг другой планеты, считает российский космонавт Сергей Корсаков.
"Несильно преувеличу, если скажу, что полёт на орбите РОС будет сравним с полётом вокруг новой планеты", - заявил Корсаков на Aerospace Science Week.
По его словам, орбита, на которой будет летать станция, даст "колоссальные возможности для расширения знаний о Земле". И утвердительно ответил на вопрос, хотел бы он сам слетать на РОС.
Первый модуль РОС планируется запустить в 2027 году, а через пять лет – завершить строительство станции на орбите. Она будет состоять из научно-энергетического, узлового, шлюзового, базового и целевых модулей.
Станция будет размещена на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса, что даст возможность полностью видеть территорию России. Сейчас с борта Международной космической станции, которая летает на орбите с наклонением 51,6 градуса, это невозможно.
Путин утвердил проект российской орбитальной станции, сообщил Борисов