https://ria.ru/20231122/ros-1911077003.html

Космонавт сравнил будущий полет РОС с посещением другой планеты

Космонавт сравнил будущий полет РОС с посещением другой планеты - РИА Новости, 22.11.2023

Космонавт сравнил будущий полет РОС с посещением другой планеты

Полёт Российской орбитальной станции (РОС) по высокоширотной орбите даст такой массив ранее недоступных данных о Земле, что будет сравним с полётом вокруг... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:37

2023-11-22T15:37

2023-11-22T15:37

наука

россия

сергей корсаков

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полёт Российской орбитальной станции (РОС) по высокоширотной орбите даст такой массив ранее недоступных данных о Земле, что будет сравним с полётом вокруг другой планеты, считает российский космонавт Сергей Корсаков. "Несильно преувеличу, если скажу, что полёт на орбите РОС будет сравним с полётом вокруг новой планеты", - заявил Корсаков на Aerospace Science Week. По его словам, орбита, на которой будет летать станция, даст "колоссальные возможности для расширения знаний о Земле". И утвердительно ответил на вопрос, хотел бы он сам слетать на РОС. Первый модуль РОС планируется запустить в 2027 году, а через пять лет – завершить строительство станции на орбите. Она будет состоять из научно-энергетического, узлового, шлюзового, базового и целевых модулей. Станция будет размещена на высокоширотной орбите с наклонением 96,8 градуса, что даст возможность полностью видеть территорию России. Сейчас с борта Международной космической станции, которая летает на орбите с наклонением 51,6 градуса, это невозможно.

https://ria.ru/20231027/roskosmos-1905527652.html

россия

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россия, сергей корсаков