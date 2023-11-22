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В московских больницах появились роботы-помощники "робокошки" - РИА Новости, 22.11.2023
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
10:13 22.11.2023 (обновлено: 12:28 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/robokoshka-1910985028.html
В московских больницах появились роботы-помощники "робокошки"
В московских больницах появились роботы-помощники "робокошки" - РИА Новости, 22.11.2023
В московских больницах появились роботы-помощники "робокошки"
В трех столичных больницах в пилотном режиме начали работать роботы-курьеры "робокошки", рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T10:13
2023-11-22T12:28
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В трех столичных больницах в пилотном режиме начали работать роботы-курьеры "робокошки", рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, слова которой приводятся на mos.ru.По ее словам, такие помощники для врачей и пациентов появились в городских клинических больницах № 67 имени Л. А. Ворохобова и № 15 имени О. М. Филатова, а также в НИИ Склифосовского.&quot;Они умеют доставлять еду и медицинские принадлежности, провожать пациентов, например, до лифта и в комнату отдыха, а по пути делиться полезными советами о поддержании своего здоровья. Они разгружают сотрудников и помогают им сосредоточиться на выполнении медицинских обязанностей&quot;, — сказала вице-мэр.Она пояснила, что ориентироваться в пространстве роботам помогают камеры. Две из них, в нижней части, сканируют окружающее пространство 90 раз в секунду, еще одна направлена в потолок. Роботы оснащены 3D-сенсорами, поэтому могут остановиться перед любым препятствием и сохранять безопасную дистанцию даже при резкой остановке. Без подзарядки "робокошки" работают сутки.
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Хорошие новости
В московских больницах появились роботы-помощники "робокошки"

В трех московских больницах появились роботы-помощники "робокошки"

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыРобот-курьер "робокошка", помогающая врачам и пациентам в одной из московских больниц
Робот-курьер робокошка, помогающая врачам и пациентам в одной из московских больниц - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Робот-курьер "робокошка", помогающая врачам и пациентам в одной из московских больниц
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В трех столичных больницах в пилотном режиме начали работать роботы-курьеры "робокошки", рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, слова которой приводятся на mos.ru.
По ее словам, такие помощники для врачей и пациентов появились в городских клинических больницах № 67 имени Л. А. Ворохобова и № 15 имени О. М. Филатова, а также в НИИ Склифосовского.
«

"Они умеют доставлять еду и медицинские принадлежности, провожать пациентов, например, до лифта и в комнату отдыха, а по пути делиться полезными советами о поддержании своего здоровья. Они разгружают сотрудников и помогают им сосредоточиться на выполнении медицинских обязанностей", — сказала вице-мэр.

Она пояснила, что ориентироваться в пространстве роботам помогают камеры. Две из них, в нижней части, сканируют окружающее пространство 90 раз в секунду, еще одна направлена в потолок. Роботы оснащены 3D-сенсорами, поэтому могут остановиться перед любым препятствием и сохранять безопасную дистанцию даже при резкой остановке. Без подзарядки "робокошки" работают сутки.
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Хорошие новостиОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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