https://ria.ru/20231122/robokoshka-1910985028.html

В московских больницах появились роботы-помощники "робокошки"

В московских больницах появились роботы-помощники "робокошки" - РИА Новости, 22.11.2023

В московских больницах появились роботы-помощники "робокошки"

В трех столичных больницах в пилотном режиме начали работать роботы-курьеры "робокошки", рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T10:13

2023-11-22T10:13

2023-11-22T12:28

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В трех столичных больницах в пилотном режиме начали работать роботы-курьеры "робокошки", рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, слова которой приводятся на mos.ru.По ее словам, такие помощники для врачей и пациентов появились в городских клинических больницах № 67 имени Л. А. Ворохобова и № 15 имени О. М. Филатова, а также в НИИ Склифосовского."Они умеют доставлять еду и медицинские принадлежности, провожать пациентов, например, до лифта и в комнату отдыха, а по пути делиться полезными советами о поддержании своего здоровья. Они разгружают сотрудников и помогают им сосредоточиться на выполнении медицинских обязанностей", — сказала вице-мэр.Она пояснила, что ориентироваться в пространстве роботам помогают камеры. Две из них, в нижней части, сканируют окружающее пространство 90 раз в секунду, еще одна направлена в потолок. Роботы оснащены 3D-сенсорами, поэтому могут остановиться перед любым препятствием и сохранять безопасную дистанцию даже при резкой остановке. Без подзарядки "робокошки" работают сутки.

https://ria.ru/20231122/zdorove-1910974221.html

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общество, москва, анастасия ракова