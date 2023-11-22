В московских больницах появились роботы-помощники "робокошки"
В трех московских больницах появились роботы-помощники "робокошки"
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыРобот-курьер "робокошка", помогающая врачам и пациентам в одной из московских больниц
Робот-курьер "робокошка", помогающая врачам и пациентам в одной из московских больниц
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В трех столичных больницах в пилотном режиме начали работать роботы-курьеры "робокошки", рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, слова которой приводятся на mos.ru.
По ее словам, такие помощники для врачей и пациентов появились в городских клинических больницах № 67 имени Л. А. Ворохобова и № 15 имени О. М. Филатова, а также в НИИ Склифосовского.
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"Они умеют доставлять еду и медицинские принадлежности, провожать пациентов, например, до лифта и в комнату отдыха, а по пути делиться полезными советами о поддержании своего здоровья. Они разгружают сотрудников и помогают им сосредоточиться на выполнении медицинских обязанностей", — сказала вице-мэр.
Она пояснила, что ориентироваться в пространстве роботам помогают камеры. Две из них, в нижней части, сканируют окружающее пространство 90 раз в секунду, еще одна направлена в потолок. Роботы оснащены 3D-сенсорами, поэтому могут остановиться перед любым препятствием и сохранять безопасную дистанцию даже при резкой остановке. Без подзарядки "робокошки" работают сутки.