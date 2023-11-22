https://ria.ru/20231122/ritter-1911033119.html

В США рассказали об "украинской" ловушке Борреля, в которую попал ЕС

В США рассказали об "украинской" ловушке Борреля, в которую попал ЕС - РИА Новости, 22.11.2023

В США рассказали об "украинской" ловушке Борреля, в которую попал ЕС

Ставка ЕС на победу над Россией в конфликте на Украине оказалась провальной, и теперь союз оказался в ловушке, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:17

2023-11-22T13:17

2023-11-22T17:59

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скотт риттер

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ставка ЕС на победу над Россией в конфликте на Украине оказалась провальной, и теперь союз оказался в ловушке, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. "ЕС загнал себя в угол. За прошедшие годы Боррель сделал несколько подстрекательских заявлений, предсказывая победу Киева и рассказывая о роли Евросоюза в ее достижении. Все они оказались безосновательными. Украина проиграла, и Европейский союз ничего не может сделать, чтобы изменить этот результат", — сказал он. По мнению эксперта, ЕС разрушает сам себя, продолжая поддерживать Украину. "Любые принципы, которые у них были, любое представление об организации, основанной на правилах, — все выброшено в окно. Теперь он не что иное, как выгодное средство влияния для крупнейших членов Европейского союза, а это означает, что это не Европейский союз, а организация, контролируемая горсткой государств. Опасность в том, что он рискует стать неактуальным, потому что никто не будет терпеть такое поведение", — заключил Риттер.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1911010942.html

https://ria.ru/20231122/ukraina-1911004316.html

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