Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали об "украинской" ловушке Борреля, в которую попал ЕС - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 22.11.2023 (обновлено: 17:59 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/ritter-1911033119.html
В США рассказали об "украинской" ловушке Борреля, в которую попал ЕС
В США рассказали об "украинской" ловушке Борреля, в которую попал ЕС - РИА Новости, 22.11.2023
В США рассказали об "украинской" ловушке Борреля, в которую попал ЕС
Ставка ЕС на победу над Россией в конфликте на Украине оказалась провальной, и теперь союз оказался в ловушке, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:17
2023-11-22T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
скотт риттер
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955261_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_aa3efa7f9b6c407eb2595a9b53fe99b7.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ставка ЕС на победу над Россией в конфликте на Украине оказалась провальной, и теперь союз оказался в ловушке, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol. "ЕС загнал себя в угол. За прошедшие годы Боррель сделал несколько подстрекательских заявлений, предсказывая победу Киева и рассказывая о роли Евросоюза в ее достижении. Все они оказались безосновательными. Украина проиграла, и Европейский союз ничего не может сделать, чтобы изменить этот результат", — сказал он. По мнению эксперта, ЕС разрушает сам себя, продолжая поддерживать Украину. "Любые принципы, которые у них были, любое представление об организации, основанной на правилах, — все выброшено в окно. Теперь он не что иное, как выгодное средство влияния для крупнейших членов Европейского союза, а это означает, что это не Европейский союз, а организация, контролируемая горсткой государств. Опасность в том, что он рискует стать неактуальным, потому что никто не будет терпеть такое поведение", — заключил Риттер.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1911010942.html
https://ria.ru/20231122/ukraina-1911004316.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a94d6a3f92712a30346512bb0cc81e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, скотт риттер, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Скотт Риттер, Евросоюз
В США рассказали об "украинской" ловушке Борреля, в которую попал ЕС

Экс-разведчик Риттер: ЕС, поставив на поражение России, загнал себя в ловушку

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ставка ЕС на победу над Россией в конфликте на Украине оказалась провальной, и теперь союз оказался в ловушке, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
"ЕС загнал себя в угол. За прошедшие годы Боррель сделал несколько подстрекательских заявлений, предсказывая победу Киева и рассказывая о роли Евросоюза в ее достижении. Все они оказались безосновательными. Украина проиграла, и Европейский союз ничего не может сделать, чтобы изменить этот результат", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Очень плохо. Зеленский отправил Западу сигнал бедствия
Вчера, 11:51
По мнению эксперта, ЕС разрушает сам себя, продолжая поддерживать Украину.
"Любые принципы, которые у них были, любое представление об организации, основанной на правилах, — все выброшено в окно. Теперь он не что иное, как выгодное средство влияния для крупнейших членов Европейского союза, а это означает, что это не Европейский союз, а организация, контролируемая горсткой государств. Опасность в том, что он рискует стать неактуальным, потому что никто не будет терпеть такое поведение", — заключил Риттер.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Невероятная сделка. В Госдепе высказались о Черном море
Вчера, 11:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСкотт РиттерЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала