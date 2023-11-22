https://ria.ru/20231122/rf-1911110219.html

В России создадут электронное долговое досье граждан

В России создадут электронное долговое досье граждан - РИА Новости, 22.11.2023

В России создадут электронное долговое досье граждан

Единое долговое досье с данными о задолженностях, которые будут аккумулироваться в облачных хранилищах, планируется создать в России, сообщил директор... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:37

2023-11-22T16:37

2023-11-22T16:37

общество

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

дмитрий аристов

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Единое долговое досье с данными о задолженностях, которые будут аккумулироваться в облачных хранилищах, планируется создать в России, сообщил директор департамента государственной политики в сфере принудительного исполнения Минюста РФ Владимир Ведерников на конференции "Державинские чтения". По его словам, такая инициатива содержится в проекте Концепции развития системы принудительного исполнения РФ до 2030 года, работу над которой завершают Минюст и ФССП. "Помимо реестровой модели исполнительного производства, планируется создание единого долгового досье. Это некое облачное хранилище данных о должниках. Мы считаем, что это повысит эффективность идентификации должников и поиск их имущества", - сказал Ведерников. Ранее главный судебный пристав Дмитрий Аристов сообщил, что ведомство запустит в России реестр исполнительных производств, в котором будет отображаться информация о долгах россиян, официальных доходах и различных ограничениях, связанных с задолженностями. Пользоваться новым инструментом смогут все ведомства, задействованные в исполнительном производстве. Основной задачей реестра станет повышение прозрачности исполнения на стадии до возбуждения исполнительного производства: должник и взыскатель смогут контролировать процесс исполнения требований исполнительного документа через личный кабинет на портале госуслуг. Кроме того, как ожидается, будет упрощен процесс предъявления требований судебных актов, актов иных органов и должностных лиц к исполнению, а также сокращены сроки снятия ограничений, арестов, запретов, перечисления денег и так далее. ФССП совместно с Минюстом участвует в подготовке нормативной базы для запуска реестра.

https://ria.ru/20231122/putin-1911090934.html

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общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), дмитрий аристов, министерство юстиции рф (минюст россии)