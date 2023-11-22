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В России создадут электронное долговое досье граждан - РИА Новости, 22.11.2023
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16:37 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/rf-1911110219.html
В России создадут электронное долговое досье граждан
В России создадут электронное долговое досье граждан - РИА Новости, 22.11.2023
В России создадут электронное долговое досье граждан
Единое долговое досье с данными о задолженностях, которые будут аккумулироваться в облачных хранилищах, планируется создать в России, сообщил директор... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:37
2023-11-22T16:37
общество
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
дмитрий аристов
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Единое долговое досье с данными о задолженностях, которые будут аккумулироваться в облачных хранилищах, планируется создать в России, сообщил директор департамента государственной политики в сфере принудительного исполнения Минюста РФ Владимир Ведерников на конференции "Державинские чтения". По его словам, такая инициатива содержится в проекте Концепции развития системы принудительного исполнения РФ до 2030 года, работу над которой завершают Минюст и ФССП. "Помимо реестровой модели исполнительного производства, планируется создание единого долгового досье. Это некое облачное хранилище данных о должниках. Мы считаем, что это повысит эффективность идентификации должников и поиск их имущества", - сказал Ведерников. Ранее главный судебный пристав Дмитрий Аристов сообщил, что ведомство запустит в России реестр исполнительных производств, в котором будет отображаться информация о долгах россиян, официальных доходах и различных ограничениях, связанных с задолженностями. Пользоваться новым инструментом смогут все ведомства, задействованные в исполнительном производстве. Основной задачей реестра станет повышение прозрачности исполнения на стадии до возбуждения исполнительного производства: должник и взыскатель смогут контролировать процесс исполнения требований исполнительного документа через личный кабинет на портале госуслуг. Кроме того, как ожидается, будет упрощен процесс предъявления требований судебных актов, актов иных органов и должностных лиц к исполнению, а также сокращены сроки снятия ограничений, арестов, запретов, перечисления денег и так далее. ФССП совместно с Минюстом участвует в подготовке нормативной базы для запуска реестра.
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общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), дмитрий аристов, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Дмитрий Аристов, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
В России создадут электронное долговое досье граждан

Минюст: в РФ планируется создать единое досье с данными о задолженностях граждан

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Минюста РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Единое долговое досье с данными о задолженностях, которые будут аккумулироваться в облачных хранилищах, планируется создать в России, сообщил директор департамента государственной политики в сфере принудительного исполнения Минюста РФ Владимир Ведерников на конференции "Державинские чтения".
По его словам, такая инициатива содержится в проекте Концепции развития системы принудительного исполнения РФ до 2030 года, работу над которой завершают Минюст и ФССП.
«
"Помимо реестровой модели исполнительного производства, планируется создание единого долгового досье. Это некое облачное хранилище данных о должниках. Мы считаем, что это повысит эффективность идентификации должников и поиск их имущества", - сказал Ведерников.
Ранее главный судебный пристав Дмитрий Аристов сообщил, что ведомство запустит в России реестр исполнительных производств, в котором будет отображаться информация о долгах россиян, официальных доходах и различных ограничениях, связанных с задолженностями. Пользоваться новым инструментом смогут все ведомства, задействованные в исполнительном производстве.
Основной задачей реестра станет повышение прозрачности исполнения на стадии до возбуждения исполнительного производства: должник и взыскатель смогут контролировать процесс исполнения требований исполнительного документа через личный кабинет на портале госуслуг.
Кроме того, как ожидается, будет упрощен процесс предъявления требований судебных актов, актов иных органов и должностных лиц к исполнению, а также сокращены сроки снятия ограничений, арестов, запретов, перечисления денег и так далее.
ФССП совместно с Минюстом участвует в подготовке нормативной базы для запуска реестра.
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