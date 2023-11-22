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Захарова заявила, что Россия проработает реакцию на действие Финляндии
Захарова заявила, что Россия проработает реакцию на действие Финляндии - РИА Новости, 22.11.2023
Захарова заявила, что Россия проработает реакцию на действие Финляндии
Россия проработает ответ в случае, если Финляндия предпримет решение закрыть новые пункты пропуска на российско-финляндской границе, заявила на брифинге... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:43
2023-11-22T15:43
2023-11-22T15:54
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия проработает ответ в случае, если Финляндия предпримет решение закрыть новые пункты пропуска на российско-финляндской границе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Конечно, она (реакция на закрытие пунктов пропуска на границе - ред.) будет. Она будет проработана в нашем внутриведомственном формате", - сообщила Захарова.В минувшую пятницу финские власти решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на юго-востоке страны. Их свернут до 18 февраля 2024 года. В Хельсинки объяснили подобный шаг ухудшением ситуации с миграцией. При этом глава МВД республики Мари Рантанен подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры.Как рассказали РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, Москва будет прорабатывать ответные меры.Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
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в мире, россия, финляндия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), хельсинки, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Хельсинки, Мария Захарова
Захарова заявила, что Россия проработает реакцию на действие Финляндии
Захарова: РФ проработает реакцию на действие властей Финляндии на границе