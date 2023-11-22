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Варшава не сообщала России о передаче в суд дела о "шпионаже" - РИА Новости, 22.11.2023
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14:07 22.11.2023 (обновлено: 14:12 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/rf-1911047799.html
Варшава не сообщала России о передаче в суд дела о "шпионаже"
Варшава не сообщала России о передаче в суд дела о "шпионаже" - РИА Новости, 22.11.2023
Варшава не сообщала России о передаче в суд дела о "шпионаже"
Польские власти не проинформировали посольство России о передаче в суд дела 16 подозреваемых в работе на российскую разведку, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:07
2023-11-22T14:12
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ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Польские власти не проинформировали посольство России о передаче в суд дела 16 подозреваемых в работе на российскую разведку, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ.Ранее сообщалось, что спецслужбы Польши направили в суд обвинительные заключения по делу 16 подозреваемых в якобы работе на российскую разведку. Прокурор предъявил 16 подозреваемым обвинения в участии в организованной преступной группе, а также в деятельности в пользу иностранкой разведки вопреки интересам Польши. Ранее утверждалось, что в этой группе есть граждане России, Белоруссии и Украины."Нам не известно, есть ли среди обвиняемых, о которых сообщает прокуратура (их фамилии не указаны), российские граждане. Официальной информации о передаче дел в суд в посольство не поступало", - рассказал представитель посольства.Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня по соответствующему обвинению был задержан выступавший в первой польской лиге хоккеист Максим Сергеев, в июле сообщалось об украинском гражданине, якобы работавшем на российскую разведку. На этом фоне летом в стране в несколько раз было ужесточено наказание за шпионаж, которое теперь предусматривает до 30 лет лишения свободы. Кроме того, в Польше развивается спор вокруг так называемой комиссии о "российском вмешательстве", закон о создании которой сразу столкнулся с резкой критикой, как внутри Польши, так и на международной арене.Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.
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в мире, варшава, россия, польша
В мире, Варшава, Россия, Польша
Варшава не сообщала России о передаче в суд дела о "шпионаже"

Посольство РФ: Варшава не сообщала о передаче в суд дела о шпионаже

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Польские власти не проинформировали посольство России о передаче в суд дела 16 подозреваемых в работе на российскую разведку, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ.
Ранее сообщалось, что спецслужбы Польши направили в суд обвинительные заключения по делу 16 подозреваемых в якобы работе на российскую разведку. Прокурор предъявил 16 подозреваемым обвинения в участии в организованной преступной группе, а также в деятельности в пользу иностранкой разведки вопреки интересам Польши. Ранее утверждалось, что в этой группе есть граждане России, Белоруссии и Украины.
«
"Нам не известно, есть ли среди обвиняемых, о которых сообщает прокуратура (их фамилии не указаны), российские граждане. Официальной информации о передаче дел в суд в посольство не поступало", - рассказал представитель посольства.
Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня по соответствующему обвинению был задержан выступавший в первой польской лиге хоккеист Максим Сергеев, в июле сообщалось об украинском гражданине, якобы работавшем на российскую разведку. На этом фоне летом в стране в несколько раз было ужесточено наказание за шпионаж, которое теперь предусматривает до 30 лет лишения свободы. Кроме того, в Польше развивается спор вокруг так называемой комиссии о "российском вмешательстве", закон о создании которой сразу столкнулся с резкой критикой, как внутри Польши, так и на международной арене.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.
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