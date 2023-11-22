https://ria.ru/20231122/rf-1910971981.html
В Москве через два года могут появиться полностью российские велосипеды
В Москве через два года могут появиться полностью российские велосипеды - РИА Новости, 22.11.2023
В Москве через два года могут появиться полностью российские велосипеды
Полностью произведенные в России велосипеды могут появиться в Москве через два года, сообщил РИА Новости заммэра российской столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T09:14
2023-11-22T09:14
2023-11-22T09:14
общество
москва
россия
максим ликсутов
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полностью произведенные в России велосипеды могут появиться в Москве через два года, сообщил РИА Новости заммэра российской столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "В будущем сезоне мы продолжим развивать велопрокат по поручению мэра Москвы Сергея Собянина... В планах начать производство полностью российского велосипеда, который может появиться на улицах Москвы уже через два года", - сказал Ликсутов. Заммэра отметил, что вырастет число электрических бесстанционных велосипедов нового поколения. Парк пополнит новая улучшенная модель электровелосипеда 2.0.
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общество, москва, россия, максим ликсутов , сергей собянин
Общество, Москва, Россия, Максим Ликсутов , Сергей Собянин
В Москве через два года могут появиться полностью российские велосипеды
Ликсутов: через два года в Москве могут появиться произведенные в РФ велосипеды