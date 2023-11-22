https://ria.ru/20231122/rf-1910971981.html

В Москве через два года могут появиться полностью российские велосипеды

В Москве через два года могут появиться полностью российские велосипеды - РИА Новости, 22.11.2023

В Москве через два года могут появиться полностью российские велосипеды

Полностью произведенные в России велосипеды могут появиться в Москве через два года, сообщил РИА Новости заммэра российской столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T09:14

2023-11-22T09:14

2023-11-22T09:14

общество

москва

россия

максим ликсутов

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893338800_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_22eda45990ffb95147cadb58b156e5f8.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Полностью произведенные в России велосипеды могут появиться в Москве через два года, сообщил РИА Новости заммэра российской столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "В будущем сезоне мы продолжим развивать велопрокат по поручению мэра Москвы Сергея Собянина... В планах начать производство полностью российского велосипеда, который может появиться на улицах Москвы уже через два года", - сказал Ликсутов. Заммэра отметил, что вырастет число электрических бесстанционных велосипедов нового поколения. Парк пополнит новая улучшенная модель электровелосипеда 2.0.

https://ria.ru/20231122/orlenok-1910879948.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, максим ликсутов , сергей собянин