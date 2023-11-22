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Савельев рассказал о проработке прямых рейсов на Филиппины и в Индонезию

Савельев рассказал о проработке прямых рейсов на Филиппины и в Индонезию - РИА Новости, 22.11.2023

Савельев рассказал о проработке прямых рейсов на Филиппины и в Индонезию

Российские авиакомпании прорабатывают возможность открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновление прямых рейсов в Индонезию, сообщил глава Минтранса... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:38

2023-11-22T14:38

2023-11-22T15:08

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские авиакомпании прорабатывают возможность открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновление прямых рейсов в Индонезию, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным."Российскими авиакомпаниями ведется проработка возможности открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновление прямых рейсов в Индонезию", - сказал он.Кроме того, министр уточнил, что в осенне-зимний сезон авиакомпаниями на 108 туристических направлениях запланирована перевозка более 18 миллионов пассажиров, что почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого осенне-зимнего сезона.Также на 63 из 108 туристических маршрутов предложение авиабилетов российскими авиакомпаниями равно или превышает предложения осенне-зимнего сезона прошлого года. А наибольший спрос фиксируется на следующих маршрутах: Калининград- Мурманск - рост более, чем в шесть раз, Новосибирск - Горно-Алтайск - рост в пять раз, Екатеринбург- Казань - рост в три с половиной раза, рассказал Савельев.

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новости - туризм, филиппины, виталий савельев, индонезия, россия, владимир путин