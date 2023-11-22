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Савельев рассказал о проработке прямых рейсов на Филиппины и в Индонезию - РИА Новости, 22.11.2023
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Туризм
 
14:38 22.11.2023 (обновлено: 15:08 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/reysy-1911059986.html
Савельев рассказал о проработке прямых рейсов на Филиппины и в Индонезию
Савельев рассказал о проработке прямых рейсов на Филиппины и в Индонезию - РИА Новости, 22.11.2023
Савельев рассказал о проработке прямых рейсов на Филиппины и в Индонезию
Российские авиакомпании прорабатывают возможность открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновление прямых рейсов в Индонезию, сообщил глава Минтранса... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:38
2023-11-22T15:08
туризм
новости - туризм
филиппины
виталий савельев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские авиакомпании прорабатывают возможность открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновление прямых рейсов в Индонезию, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным."Российскими авиакомпаниями ведется проработка возможности открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновление прямых рейсов в Индонезию", - сказал он.Кроме того, министр уточнил, что в осенне-зимний сезон авиакомпаниями на 108 туристических направлениях запланирована перевозка более 18 миллионов пассажиров, что почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого осенне-зимнего сезона.Также на 63 из 108 туристических маршрутов предложение авиабилетов российскими авиакомпаниями равно или превышает предложения осенне-зимнего сезона прошлого года. А наибольший спрос фиксируется на следующих маршрутах: Калининград- Мурманск - рост более, чем в шесть раз, Новосибирск - Горно-Алтайск - рост в пять раз, Екатеринбург- Казань - рост в три с половиной раза, рассказал Савельев.
https://ria.ru/20230727/filippiny-1886671259.html
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новости - туризм, филиппины, виталий савельев, индонезия, россия, владимир путин
Туризм, Новости - Туризм, Филиппины, Виталий Савельев, Индонезия, Россия, Владимир Путин
Савельев рассказал о проработке прямых рейсов на Филиппины и в Индонезию

Савельев: авиакомпании прорабатывают прямые рейсы на Филиппины и в Индонезию

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские авиакомпании прорабатывают возможность открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновление прямых рейсов в Индонезию, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Российскими авиакомпаниями ведется проработка возможности открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновление прямых рейсов в Индонезию", - сказал он.
Кроме того, министр уточнил, что в осенне-зимний сезон авиакомпаниями на 108 туристических направлениях запланирована перевозка более 18 миллионов пассажиров, что почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого осенне-зимнего сезона.
Также на 63 из 108 туристических маршрутов предложение авиабилетов российскими авиакомпаниями равно или превышает предложения осенне-зимнего сезона прошлого года. А наибольший спрос фиксируется на следующих маршрутах: Калининград- Мурманск - рост более, чем в шесть раз, Новосибирск - Горно-Алтайск - рост в пять раз, Екатеринбург- Казань - рост в три с половиной раза, рассказал Савельев.
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