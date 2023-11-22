https://ria.ru/20231122/razgovor-1910953632.html
"Все выложил". Американский журналист раскрыл детали разговора с Зеленским
"Все выложил". Американский журналист раскрыл детали разговора с Зеленским - РИА Новости, 22.11.2023
"Все выложил". Американский журналист раскрыл детали разговора с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Киеву со стороны Вашингтона, заявил корреспондент Fox News Бенджамин Холл. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T03:41
2023-11-22T03:41
2023-11-22T03:41
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владимир зеленский
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Киеву со стороны Вашингтона, заявил корреспондент Fox News Бенджамин Холл.Ранее Зеленский встретился с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналистами Fox News Бенджамином Холлом и Sun Жеромом Старки."(Зеленский. — Прим. ред.) все выложил. Он вообще ничего не скрывал", — поделился Холл.Американский журналист рассказал о беспокойстве Зеленского по вопросу предоставления дальнейшей помощи Украине со стороны Запада."Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев. Он рассказал о том, как Израиль действительно отвлек весь мир от Украины, и он считает, что это критический момент", — заявил корреспондент.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231122/oruzhie-1910951126.html
https://ria.ru/20231122/udar-1910948111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский
"Все выложил". Американский журналист раскрыл детали разговора с Зеленским
Журналист Fox News Холл заявил, что Зеленский пожаловался ему на США
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Киеву со стороны Вашингтона, заявил корреспондент Fox News
Бенджамин Холл.
Ранее Зеленский встретился с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналистами Fox News Бенджамином Холлом и Sun Жеромом Старки.
"(Зеленский. — Прим. ред.) все выложил. Он вообще ничего не скрывал", — поделился Холл.
Американский журналист рассказал о беспокойстве Зеленского по вопросу предоставления дальнейшей помощи Украине со стороны Запада.
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"Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев. Он рассказал о том, как Израиль действительно отвлек весь мир от Украины, и он считает, что это критический момент", — заявил корреспондент.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС
начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией
, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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