https://ria.ru/20231122/razgovor-1910953632.html

"Все выложил". Американский журналист раскрыл детали разговора с Зеленским

"Все выложил". Американский журналист раскрыл детали разговора с Зеленским - РИА Новости, 22.11.2023

"Все выложил". Американский журналист раскрыл детали разговора с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Киеву со стороны Вашингтона, заявил корреспондент Fox News Бенджамин Холл. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T03:41

2023-11-22T03:41

2023-11-22T03:41

в мире

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Киеву со стороны Вашингтона, заявил корреспондент Fox News Бенджамин Холл.Ранее Зеленский встретился с генеральным директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналистами Fox News Бенджамином Холлом и Sun Жеромом Старки."(Зеленский. — Прим. ред.) все выложил. Он вообще ничего не скрывал", — поделился Холл.Американский журналист рассказал о беспокойстве Зеленского по вопросу предоставления дальнейшей помощи Украине со стороны Запада."Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев. Он рассказал о том, как Израиль действительно отвлек весь мир от Украины, и он считает, что это критический момент", — заявил корреспондент.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231122/oruzhie-1910951126.html

https://ria.ru/20231122/udar-1910948111.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, владимир зеленский